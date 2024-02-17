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Новый ведущий "Модного приговора" отмечает 10-летие работы на СТС

В воскресенье, 18 февраля, на СТС выходит новый сезон шоу "Рогов в городе". Ровно 10 лет назад Александр Рогов впервые появился в эфире СТС: в феврале 2014 года стал ведущим и стилистом мейковер-шоу "Успеть за 24 часа". За это время команда Александра подарила новые образы 500 героиням.

Александр Рогов.
Александр Рогов.
Пресс-служба телеканала СТС.

Рогов менял не только жизни зрительниц, но и сам формат: "Успеть за 24 часа" трансформировал в шоу "Рогов. Студия 24", где помогал парам на глазах посетителей торгового центра решить модные конфликты. Во время пандемии продолжал давать советы в спецпроекте "Рогов дома". Компанию Александру в разное время составили Елена Летучая, Ида Галич и Екатерина Волкова в шоу "Рогов+", а самыми популярными стали форматы "Рогов в деле" и "Рогов в городе", которые продолжают выходить на СТС.

Телешоу &quot;Рогов +&quot;.
Телешоу "Рогов +".
Пресс-служба канала СТС.

Накануне юбилея Александр пересмотрел первые выпуски и оценил собственную трансформацию: "Пусть это нескромно звучит, но я как хорошее вино - с годами становлюсь только лучше. Понимаю, что тогда я был ещё неоперившимся, зелёным и худеньким мальчиком, который играет в моду. А сейчас я уважаемый эксперт, человек, который знает своё дело и несёт ответственность за каждое сказанное слово и каждый кадр".

Александр Рогов.
Александр Рогов.
Пресс-служба телеканала СТС.
Александр Рогов.
Александр Рогов.
Пресс-служба телеканала СТС.
Александр Рогов.
Александр Рогов.
Пресс-служба телеканала СТС.

Новый сезон шоу "Рогов в городе" начнётся с выпусков, снятых в Архангельске и Мурманске, где Александр впервые увидел северное сияние. "Год стартовал ярко, а значит, впереди у меня и команды много интересных побед и свершений, - признавался он. - Мы опять переформатировали шоу, которое теперь напоминает видеодневник. Будет больше бэкстейджа, впечатлений и подробностей приключений в городе, в кадре снова окажутся члены съёмочной группы. Это то, за что зрители и полюбили наш проект".

Александр Рогов (&quot;Модный приговор&quot;)
Александр Рогов ("Модный приговор")
Пресс-служба Первого канала.

Напомним, сразу после праздничных каникул Первый канал объявил зрительское голосование на роль ведущего "Модного приговора". В течение пяти дней зрители на сайте 1tv.ru голосовали за одного из пяти кандидатов, пробовавших свои силы в эфире в кресле судьи. В итоге за явным преимуществом победителем стал стилист Александр Рогов. Как видим, сотрудничество с Первым каналом не помешало продолжению сотрудничества с СТС.

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