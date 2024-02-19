Дмитрия Дибров потянуло на бытовуху и молодёжные проблемы. Это нормально?

Сегодня в эфире канала ТНТ выйдет ток-шоу "Это нормально?". Оно представит уникальный формат, которое ещё не было на российском ТВ. Ведущие вместе с приглашёнными гостями, экспертами в студии и зрителями будут выяснять, где находятся границы морали у современных россиян.

По форме "Это нормально?" ток-шоу, участники которого угадывают, что жители нашей страны считают приемлемым, а что нет, отвечая на остросоциальные вопросы. Например: нормально ли встречаться с женатым мужчиной, покупать в кредит телефон за 100 000 рублей, не работать до 30 лет или эксплуатировать животных в цирке. Побеждает тот, кто дал больше правильных ответов, причём в зачёт идёт ответ, который совпал с мнением опрошенных большинства респондентов. Мнение большинства канал ТНТ узнал в результате социологического опроса 6500 жителей городов России в возрасте 18-44 лет, который проводился специально для премьерного проекта ТНТ.

Телешоу "Это нормально?". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"С ростом популярности соцсетей мы часто задаём себе вопрос: "Это вообще нормально?". По крайней мере, я его задаю очень часто! Меняются времена и взгляды, меняются нормы поведения, и зачастую ты сам не понимаешь, что сейчас норма, а что нет. В нашем новом шоу мы попробуем разобраться в очень спорных вопросах", - говорит Ольга Бузова, которая стала ведущей шоу.

Помимо изучения и обсуждения общественного мнения, телезрителей ждёт ещё и соревнование между женской и мужской командами. В студию также придут звёздные эксперты, которые вместе с игроками попытаются разобраться, нормально ли они живут и какие решения принимают. Каждый из пяти острых вопросов выпуска - это то, о чём россияне нередко задумывались сами, но боялись честно ответить самим себе.

Телешоу "Это нормально?". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Большой неожиданностью для зрителей станет участие в шоу Дмитрия Диброва, который покинул Первый канал и подписал с ТНТ эксклюзивный контракт, по условиям которого в течение 2024 года будет работать только с этим телеканалом. "До этого момента последние лет 30 я имел дело с интеллектуальными шоу, а теперь буду работать с бытовой тематикой. У меня на Дону родился писатель, который только бытовуху и описывал, что не помешало ему обрести мировое имя - я имею в виду Чехова. И мне придётся делать чеховскую работу прямо на глазах у телезрителей, каждый день выдавая ловкие, лаконичные, но исчерпывающие суждения о нашей жизни", - отметила легенда ТВ.