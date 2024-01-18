Олег Меньшиков и Филипп Янковский не поделили золото в криминальной драме "Прелесть"

В центре сюжета сериала - 25-летний автоугонщик Цыган, живущий в провинциальном городе, где градообразующим предприятием является завод по переработке драгоценных металлов. Двадцать лет назад на этом заводе таинственно погиб его отец, якобы замешанный в хищении золотых слитков. Следствие спустило дело на "тормозах", поэтому повзрослев, Цыган жаждет найти виновника и отомстить. Когда в городе объявляется бывший директор завода и негласный хозяин города, герои объединяют свои усилия против нынешнего руководителя предприятия. Вот только правда у каждого из них своя. Параллельно с основным сюжетом криминальной драмы будет развиваться и любовная история - знакомство Цыгана с Ариной, дочерью Осинского, поставит девушку перед очень сложным выбором.
Режиссёр Динар Гарипов собрал блестящий актёрский состав. Главные роли в сериале сыграли Олег Меньшиков и Филипп Янковский, и это само по себе является знаком качества. Роль Цыгана исполнил актёр Фёдор Федотов ("Серебряные коньки"), для которого амплуа хулигана в борьбе за отмщение стало новым опытом в карьере. В остальных ролях: Олег Васильков, Игорь Черневич, Елизавета Кононова, Екатерина Стулова, Кирилл Петров, Анатолий Горячев, Вера Панфилова, Константин Мурзенко, Александра Дроздова.
"Прелесть" выходит на экраны вскоре после финала ставшего хитом "Слова пацана. Кровь на асфальте" и продолжит эстафету ярких проектов на криминальную тематику. Это сериал о том, как люди, посвятившие себя одной цели (будь то жажда мести или желание обогатиться за счёт омытого кровью золота), разрушают свою жизнь и неизбежно приходят к трагическому финалу. Цыгану предстоит непростой выбор между справедливым возмездием и любовью к дочери человека, повинного в смерти его отца.