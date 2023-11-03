Опоздавшим - штрафную! Мария Аронова научит молодёжь весело отмечать "Праздники"

В понедельник, 6 ноября, в фире ТНТ начнётся показ комедийного сериала "Праздники" о том, как уже знакомое зрителям семейство Пыжовых во главе с Марией Ароновой и с Виталием Хаевым отмечает самые разные памятные для них даты. 16 эпизодов сериала будут посвящены 16 различным праздникам, которые россияне любят отмечать в кругу семьи.

С Пыжовыми - преподавателем Академии МВД Натальей, работником МЧС Виктором и их взрослыми дочерьми Леной и Юлей - российская аудитория уже встретилась благодаря одноименному полнометражному фильму режиссёра Бориса Дергачёва, который показали в кинотеатрах этой осенью. В фильме Пыжовы собрались на даче на майские, знакомились с избранниками своих дочерей, ссорились и мирились - в общем, выходные прошли с настоящим русским размахом.

Сериал "Праздники". Пресс-служба телеканала ТНТ.

"В сериале "Праздники" мы с помощью наших персонажей говорим на крайне серьёзные темы, но подано всё это в комедийном ключе. Мне очень нравится моя героиня, потому что ценности, про которые я высказываюсь в этом образе, мне очень близки. И вся эта прекрасная семья, даже в каких-то смешных ситуациях, напоминает мне мою. И я очень надеюсь, что наши зрители во время просмотра смогут ощутить то же самое", - говорит Мария Аронова.

Сериал состоит из 16 эпизодов, каждая серия - это один праздник, на который по традиции собирается вся семья: календарный, профессиональный, народный или семейный. Первым поводом увидеться станет Первомай и поездка на дачу. Дочка Юля едет на традиционный майский шашлык с женихом Вовой, а Лена нашла нового парня и готовится познакомить родных с ним. Героев ждёт ссора во время подготовки к застолью, неожиданные признания, конфликт менталитетов и даже стрельба, но всё же Пыжовы собрались вместе, а это значит, что друг другу они по-настоящему дороги.

По словам создателей сериала, его главный герой - вся семья Пыжовых. Именно, этот "персонаж" пройдёт путь из точки А в точку Б. И будет нести основную идею - как абсолютно не подходящие друг другу люди, с разными интересами, разной жизненной позицией, в итоге становятся крепкой любящей семьей.

Вместе с Марией Ароновой и Виталием Хаевым в "Праздниках" сыграли Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко и Сергей Канаев.