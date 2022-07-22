Не нужно ждать особого повода, чтобы приготовить эти блюда. Лето, солнце, свежий воздух и ваш настрой превратят кулинарные будни в праздник.

Свиные отбивные с яблоками

Требуется: 4 свиные отбивные или шницеля по 200 г каждый, 3−4 зелёных яблока, 2 ст. л. коричневого сахара, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. хлопьев чили, 1 ч. л. сладкой паприки, 1 ч. л. чесночного порошка, 1 ч. л. мелкой морской соли, ½ ч. л. свежемолотого чёрного перца.

Для глазури: 1 стакан яблочного сока, ½ стакана белого вина, ¼ стакана мёда, 1 ст. л. дижонской горчицы, ½ ч. л. хлопьев перца чили и ½ ч. л. соли.

Как приготовить: Налейте в сотейник яблочный сок и вино, добавьте мёд, горчицу, соль и хлопья чили. Доведите до кипения и проварите на среднем огне 5 мин. В небольшой миске смешайте коричневый сахар, паприку и хлопья чили, чесночный порошок, соль и чёрный перец. Тщательно перемешайте смесь вилкой. Влейте масло и ещё раз хорошо перемешайте, у вас получится густая паста.



Свиные отбивные промокните насухо бумажным полотенцем, а затем натрите со всех сторон пряной пастой. Положите отбивные на гриль и смажьте глазурью при помощи кисточки. Жарьте 6 мин., переверните и смажьте мясо глазурью с другой стороны. Готовьте 2 мин., снова переверните и смажьте глазурью. Продолжайте жарить мясо, переворачивая и смазывая глазурью каждые 2 мин., до готовности, 5−7 мин.

Параллельно с мясом приготовьте яблоки. Разрежьте их пополам, если крупные — на четыре части, удалите косточки. Смажьте срез глазурью и положите на решётку гриля. Жарьте яблоки 5−6 мин. не переворачивая. В середине приготовления ещё раз смажьте срез яблока глазурью.

Закусочные роллы из огурцов , печеного перца и колбасы

Требуется на 6 порций: 400 г ветчинно-рубленой колбасы из индейки, 2 больших длинноплодных огурца, 4 сладких перца, 250 г сливочного мягкого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 небольшой пучок укропа, растительное масло, горсть небольших листочков зелёного или фиолетового базилика.

Как приготовить: разрежьте перцы вдоль пополам, удалите плодоножки с семенами, тщательно вырежьте перегородки. Смажьте кожицу растительным маслом. Запеките перцы под максимально разогретым грилем или просто в духовке до чёрных подпалин на кожице. Остудите в миске под плёнкой, очистите от кожицы.

Разрежьте огурцы сначала поперёк пополам, затем вдоль пластинами толщиной 3−5 мм. Обсушите огурцы и перцы на бумажных полотенцах, иначе они будут скользить.

Очень тонкими пластами нарежьте ветчинно-рубленую колбасу. Затем нарежьте пласты полосками; по ширине примерно той же величины, что огурцы и перцы. Мелко нарежьте укроп, чеснок натрите на тёрке. Смешайте сливочный сыр с укропом. Смажьте тонким слоем получившейся массы каждый кусочек огурца или перца. Поверх выложите ломтики колбасы.

Сверните в рулетики, закрепите шпажками. Прокалывая шпажкой рулетик, кладите сверху на место прокола листочек базилика. Выложите рулетики на блюдо и подавайте.