Откуда берётся синдром отличника и как помочь ребёнку жить не только учёбой

Пресловутым синдромом отличника страдают не только отличники и хорошисты. Желание быть лучшим и демонстрировать только позитивные результаты учебы может быть в равной степени присуще и закоренелым троечниками.

Педагоги объясняют этот парадокс тем, что страх получить плохую оценку в школе или услышать о себе негативный отзыв заставляют детей активнее включаться в «гонку» школьных достижений.

"Я боюсь!"

За "синдромом отличника" могут скрываться различные страхи: ошибиться, оказаться хуже других, вызвать недовольство взрослых. Получается, что, с одной стороны, такие фобии помогают ребёнку достигать результатов, а с другой - вся его жизнь начинает подчиняться учёбе, а это вредно для психики.

Ругают родители

Отец-инженер пилит ребёнка, что тот получил четвёрку по физике, а вы негодуете, что он не выиграл олимпиаду? Ежедневная муштра и ваше недовольство учёбой расшатывают психику сына или дочери и отнюдь не способствуют новым победам. Ваша задача - не ругать, а поддерживать.

Ученик. freepik.com/freepik

Право на ошибку

Важно предоставить детям возможность учиться на своих ошибках и использовать их как возможность для развития. Написал на тройку контрольную, хотя, казалось бы, "всё знал"? Не делайте из этого катастрофу! Лучше вместе

подумайте, как в следующий раз организуете подготовку к контрольным. Важно не только корпеть над учебниками, но и отдыхать, высыпаться, а также не забывать, что любая ошибка - это бесценный опыт, а не повод для критики.

Личный пример

Обратите внимание на то, как вы сами реагируете на свои и чужие промахи. Если вы болезненно сокрушаетесь о своих неудачах или, наоборот, считаете себя идеалом, но высмеиваете остальных, то ребёнок начнёт заниматься самоуничижением и бояться вашего порицания: мол, без пятёрок в дневнике вы перестанете его любить. Будьте позитивным примером!

Другие интересы

Учёба учёбой, но отвлекаться тоже надо! Помогите ребёнку найти занятие, которое будет его вдохновлять. Увлекательное дело поможет чаду обрести друзей, получить опыт и стать разносторонней личностью. Жизнь - это не только школьные успехи, уметь радоваться ей - важнейший навык, который превосходит любые пятёрки.