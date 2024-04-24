Равшана Куркова стала ведущей детской версии шоу "Суперниндзя"

В воскресенье, 5 мая, в эфире СТС состоится премьера премьера спортивного шоу "Суперниндзя. Дети" За призовой фонд шесть миллионов рублей, который разделят три победителя, поборются юные атлеты из 49 городов России и Беларуси. Ведущими станут Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Равшана Куркова, для которой это будет дебют в роли ведущей развлекательной программы.

На съёмках в Минеральных Водах актриса поддерживает 108 спортсменов и их родителей возле зрительской трибуны. "Эмоций очень много, а я человек эмпатичный. Зная, как сын реагирует на ошибки и неудачи, понимаю, какое колоссальное напряжение у детей в этом шоу и как важно, чтобы ребёнок не разочаровался, продолжал стараться и верить в себя", говорит Равшана.

Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. слайд 3

Спустя полтора года в шоу СТС вернулся Дмитрий Масленников, который снова разделит вышку с Василием Артемьевым. "Я как Карлсон: улетел, но обещал вернуться, - шутит он. - Хочется, чтобы каждый ребёнок справился с этой невероятно сложной полосой препятствий, дошёл до трибуны и мы с Васей поздравили его с победой. И конечно, по традиции будем много шутить и и болеть до срыва голоса".

Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС.

Новый проект станет детской версией самого популярного шоу СТС "Суперниндзя", которое только в прошлом году посмотрели 70 миллионов телезрителей. Специально для съёмок в павильоне построили 86-метровую трассу, для освещения которой понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента. Четыре месяца ушло на разработку и производство конструкции, металлические детали которой везли из Москвы на 25 грузовиках.

Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС. Телешоу "Суперниндзя. Дети". Пресс-служба телеканала СТС.

Главная особенность детской версии - разнообразие препятствий и их адаптация под каждую возрастную категорию участников (9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет). Перед съёмками трассу тестировали юные спортсмены под руководством тренеров и судей проекта - одного из самых титулованных российских скалолазов Станислава Кокорина, первого "Суперниндзя" рия Прокудина и других именитых атлетов. Главный приз - шесть миллионов рублей - разделят три победителя в своих возрастных категориях.