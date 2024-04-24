Опального Сергея Соседова взяли в новый сезон шоу "Суперстар!", где будут соревноваться группы

Телеканал НТВ объявляет о запуске нового оригинального музыкального шоу "ВИА Суперстар!", премьера которого состоится после майских праздников. Теперь за звание "суперстаров" будут бороться не солисты, а восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 1980-1990-е и нулевые.

Каждый выпуск музыкального конкурса будет посвящён определенной теме: "Свой хит", "Любимые хиты" и другие. Система оценок останется прежней: огонь от жюри означает два балла, фейерверк - один, пшик - ноль. А вот правила проекта претерпят изменения, однако подробности пока держатся в секрете. Победителем сезона станет та группа, которая наберёт наибольшее количество баллов по итогам всех выпусков. А в финале музыкальные коллективы представят свои новые песни.

Шоу "ВИА Суперстар!. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Нам часто задавали вопрос, почему в шоу "Суперстар!" нет групп, многие выражали желание принять участие, но мы ориентировались на имена артистов, и музыкальные коллективы выбивались из общей концепции. И вот, к четвёртому сезону мы созрели. Действительно, почему бы и нет, тем более групп у нас предостаточно. Зрителям стоит ждать ещё больше феерии и энергии. Раньше у нас артисты выступали по одному, а теперь в некоторых группах по 7-8 человек. Будет круто!", - обещает . автор идеи Вадим Такменёв.



Кресла членов жюри займёт слаженная команда звёздных судей проекта: телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и певица Наташа Королёва.

Шоу "ВИА Суперстар!. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Идея создать шоу с группами возникла сразу же, как только пригласили сольных певцов. Увидев их, взмолились группы: "Хотим тоже участвовать!". Но группы - это большие коллективы, в них много людей, а стало быть, и больше работы, канители. К этому нужно было подготовиться, и прежде всего морально. Группы судить несложно, если вы знаете, что конкретно судите. Другое дело, что группам сложно соревноваться друг с другом, поскольку у них ещё возникает конкуренция внутри коллектива. Кто-то мирится, что в коллективе есть один солист, а кто-то хочет, чтобы и он тоже солировал, а не просто был на подпевках у "звезды". Безусловно, к ВИА и требований больше, чем к сольным артистам. Они должен выглядеть как хорошо спетый, спаянный коллектив, монолит, а не как набор отдельных музыкантов, случайно собравшихся вместе", - говорит Сергей Соседов, которого всё же пригласили в этот проект канала НТВ, хотя с января он больше не ведёт шоу "За гранью".

Шоу "ВИА Суперстар!". Пресс-служба телеканала НТВ.

Многие интересовались - вернётся ли в проект Лолита Милявская, которую отменили после "голой вечеринки Ивлевой". Ответ есть - вернётся! На опубликованных пресс-службой кадрах она стоит на сцене и ведёт представление. Вадим Такменёв протянул руку помощи своей оступившейся подруге руку помощи. Вообще продюсеры НТВ славятся своим умением возвращать в орбиту шоу-бизнеса проштрафившихся артистов - Киркоров судит в "Маске" и снимается в "Новых русских сенсациях", Ревва шутит в "Звёздах", Ани Лорак была членом жюри в "Ты супер!". У НТВ всё хорошоу!