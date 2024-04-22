Удивительное рядом: Максим Лагашкин стал новым мэром города Великий Гусляр

"Вампиры средней полосы" задали моду на фантастическую глубинку. "Кибердеревня" вывела её в космос и в будущее. Новый сериал "Очевидное невероятное", который с 22 апреля покажут на ТНТ, попытался осовременить классику этого жанра - серию рассказов Кира Булычёва о городе Великий Гусляр, с жителями которого постоянно происходят чудеса.

Великий Гусляр, с виду обычный провинциальный городок, на самом деле уникален: это та точка на планете Земля, где открыта связь с параллельными мирами и цивилизациями других планет. Путешествия во времени, телепортация, говорящие животные и парковка летающих тарелок - привычное для местных дело. Но размеренная жизнь города меняется, когда в него возвращается новый мэр - Эдуард Белинский. В юности он уехал учиться и делать карьеру в Москву, а теперь хочет рассказать всему миру о чудесах Гусляра и сделать его туристическим центром.

Сериал "Очевидное невероятное". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Окко.

Вот только гуслярцы совсем не готовы превращать свой уютный городок в аттракцион. Планам мэра берется помешать Тимофей Молодцов - глава единственного ТСЖ Великого Гусляра. Он убеждает Белинского, что чудес больше нет, и объединяет жителей города в борьбе за сохранение аномалий в тайне. Задачу Тимофея осложняет то, что из ряда вон выходящие события происходят в Гусляре каждый день.

Сериал "Очевидное невероятное" представляет зрителям не высокотехнологичную, а аналоговую картинку, передавая привет жанру советской фантастики.

Каждый эпизод сериала, пропитанного ламповой ностальгической атмосферой, посвящен противостоянию Молодцова и Белинского, героев Артёма Быстрова и Максима Лагашкина, которые не только спорят из-за взглядов на жизнь в городе, но и любят одну женщину, белокурую Юлю (Светлана Ходченкова). А все забавные небылицы в Великом Гусляре, в которые регулярно попадают жители, сопровождаются советскими хитами ВИА "Земляне" и "Самоцветы.

Сериал "Очевидное невероятное". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Окко.

"Мне кажется, это хороший семейный сериал, который с удовольствием посмотрят и подростки, и взрослые. История в "Очевидном невероятном" на самом деле не бытовая, но авторы проекта добились такого ощущения, будто бы все эти удивительные вещи действительно существуют вокруг нас", - говорит Максим Лагашкин.