Кресло судьи в программе "Модный приговор" займёт женщина. А где Рогов?

Вернувшись в телеэфир, редакция "Модного приговора" решилась на эксперимент: сделать "мужскую" и "женскую" версии проекта. С ведущим "мужской" зрители Первого канала уже знакомы, здесь место судьи занял Александр Рогов, с огромным отрывом победивший в зрительском голосовании. А ведущей "женской" версии проекта без всяких выборов стала Лилию Рах.

"Два разных взгляда, мужской и женский, подарят проекту новые краски, позволят полнее раскрыть героинь. Одним будет проще с Лилией, ведь считается, что женщины лучше понимают друг друга. Другие предпочтут Александра и его объективное суждение. Мужчина-судья в "Модном приговоре" - это традиция, которая во многом сделала имя нашему шоу, от этого нельзя отказываться. Женщина-судья - это большая интрига", - уверен продюсер шоу Илья Кривицкий.

Лилию Рах. Пресс-служба Первого канала.

Эксперимент интересен ещё и потому, что за всю историю проекта женщины в кресле судьи не было. Лилия - стилист, блогер с более чем миллионом подписчиков, крупнейший баер Казахстана, входит в топ-500 влиятельнейших людей в мировой индустрии моды. Ей 61 год, и она потрясающе выглядит.

Интересна и её судьба: благодаря исключительному трудолюбию деревенская девчонка из Казахстана сумела основать целую модную империю, но позже едва не лишилась не только бизнеса, но и свободы, став участницей драматических событий - в 2016 году Рах была обвинена в похищении человека и осуждена на семь лет.

Позже потерпевшие заявили о непричастности Лилии Рах к преступлению и она была помилована. "Когда в твоей жизни происходит такое, понимаешь, как ничтожны переживания по поводу сиюминутных проблем. Я многое переосмыслила и поняла, что для счастья достаточно просто жить и заниматься любимым делом", - говорит Лилия.

Лилию Рах. Пресс-служба Первого канала.

"Модный приговор" - это не столько шоу о том, как модно одеваться. Программа глубже: она о женщинах, их судьбах, чувствах, отношениях с миром и с собой. Мне безумно нравится проект, но к предложению занять кресло судьи поначалу отнеслась с осторожностью. Понимала, что быть ведущей - большой труд, а у меня совсем нет опыта. Впрочем, приняла предложение и очень надеюсь, что никого не подвела", - говорит Лилия Рах.