Будет жарко! Сегодня в шоу Голос" определятся финалисты 12-го сезона

"Голос" всего в шаге от финала. В эту пятницу по итогам новых музыкальных дуэлей зрители и наставники в прямом эфире выберут по одному исполнителю из каждой команды, кто продолжит борьбу за титул победителя главного вокального шоу страны.

По традиции, на этом этапе проекта поддержать участников "Голоса" на сцену поднимутся звёзды музыки. На сей раз это будут Николай Расторгуев (команда Гагариной), Ева Польна (команда Беляева), Баста (команда Преснякова) и Любовь Успенская (команда Zivert).

Команда Беляева

Бека Шошиашвили (Тбилиси), Анастасия Садковская (Москва)

Команда Гагариной

Богдан Шувалов (Санкт-Петербург), Евгений Курчич (Минск)

Команда ZIVERT:

Алексей Сулима (Москва), Полина Чусовитина (Москва)

Команда Преснякова

Дарья Звездина (Красноярск), Георгий Русских (Химки)

Доход от голосования в этом эфире Первый канал и партнёры, присоединившиеся к акции, передадут на благотворительность - в службу "Милосердие" для организации помощи пострадавшим от наводнения в Орске и других городах.



"Сейчас мы помогаем пострадавшим, которые находятся в пунктах временного размещения, но ещё больше поддержки потребуется, когда вода окончательно уйдёт и люди вернутся в непригодные для жизни дома. Нужно будет осушать жилые помещения, закупать мебель и простую бытовую технику, ведь у многих людей

практически всё пришло в негодность. Особое внимание мы уделим тем, кто больше всего нуждается - пожилым, людям с инвалидностью, многодетным семьям", - рассказал представитель службы "Милосердие" Ирина Худякова.

На прошлой неделе все собранные средства отправили в помощь Белгороду и другим приграничным областям, страдающим от обстрелов.