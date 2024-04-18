Стало известно, какие новые герои появятся в шоу "Маска". Фото

В воскресенье, 21 апреля, телеканал НТВ покажет первый полуфинал юбилейного пятого сезона главного шоу страны "Маска". По традиции на сцену выйдут два новых героя. Они представят свои музыкальные номера, пообщаются с жюри, а затем снимут маски. И это будет точно не Анита Цой, которая уже выходила на сцену в образе Бабки-Ёжки из романтической сказки "Летучий корабль"!

Появление новых персонажей в полуфиналах шоу - добрая традиция, зародившаяся ещё в первом сезоне проекта. В предыдущих сезонах под масками разных героев скрывались Сергей Лазарев, Юлианна Караулова, Ида Галич, Влад Сташевский, Александр Шоуа, Бедрос Киркоров, Шура, МакSим и многие другие артисты. Кого-то из них жюри угадывали с первых нот, других же не могли узнать до последнего.

Шоу "Маска". Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Пресс-служба телеканала НТВ.

Что приготовили специальные гости в этом году, удастся ли им остаться инкогнито, и получится ли у звёздных детективов разгадать, кто из известных людей скрывается под масками Тыквы и Космонавта, зрители узнают уже в это воскресенье.

В шоу "Маска" осталось всего шесть участников: Бабочка, Енот, Кот, Щенок, Змей Горыныч и Матрёшка. Один из них раскроет тайну своей личности в первом полуфинале, а остальные пятеро окажутся на шаг ближе к грандиозному финалу, который состоится 5 мая.