Сериал про махинации на выборах в Куйбышевской области наконец-то покажут в России

Политический триллер "Спойлер", снятый по сценарию Сергея Минаева, попал в списки самых ожидаемых ещё два-три года назад, но так и не был представлен на суд зрителей. А ведь снимать его режиссёр Дмитрий Тюрин начал еще до пандемии COVID-19, но сериал о махинациях с выборами губернатора в несуществующей Куйбышевской области добрался до экранов только сейчас - 18 апреля состоится его премьера в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

В центре сюжета окажется бизнесмен Андрей Оболенский (Максим Матвеев), который станет разменной картой на выборах губернатора Куйбышевской области - вымышленного региона России. Его задача - перетянуть граждан, голосующих за оппозиционного кандидата, на свою сторону, а затем выйти из борьбы за пост губернатора.

Честный бизнесмен, оказался в тяжелом положении, его предприятие под угрозой "рейдерского" захвата со стороны местной коррумпированной полиции. Под давлением обстоятельств он соглашается пойти на выборы в качестве кандидата-"спойлера", чтобы помочь выиграть действующему губернатору , оттянув на себя часть электората его главного соперника (Артем Михалков). Но погрузившись с головой в региональную политику, Оболенский входит во вкус и пытается начать собственную игру...

Сериал "Спойлер". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Истории о политическом закулисье выходят у нас крайне редко, и обычно они подаются в чисто комедийном ключе, как фильмы "Квартета И" про те же губернаторские выборы, или по крайней мере с большой долей иронии, как

"Последний министр". Заявка на серьёзный разговор о современных политтехнологиях, видимо, сослужила проекту недобрую службу. Как сообщает телеграм-канал VODоворOTT, сериал долгое время пылился на самых важных

цензурных полках. Именно поэтому его выпускают только сейчас и сложно представить какой чистке он подвергся за это время.

Сериал "Спойлер". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Сериал "Спойлер". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Сериал "Спойлер". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". Сериал "Спойлер". Пресс-служба онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

Помимо Максима Матвеева, в "Спойлере" мы увидим Алексея Гуськова (в образе воротилы-губернатора) и Юлию Снигирь (все уже шутят, что эта парочка теперь всегда будет сниматься вместе в сериалах по сценарию Минаева - мы их недавно наблюдали в шоу "Золотое дно"), а также Олега Меньшикова, Светлану Ходченкову, Артёма Михалкова, Семёна Штейнберга, Константина Плотникова, Артёма Быстрова, Андрея Смолякова, Андрея Мерзликина, Александру Урсуляк и других.