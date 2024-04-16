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В новых сериях "Папиных дочек" за сердце Веника развернётся настоящая борьба

Новая "Горячая точка": Арсений Робак бросил вызов похоронному криминалу

Во вторник, 16 апреля, в эфире телеканала НТВ состоится премьера третьего сезона остросюжетного детектива "Горячая точка" с Арсением Робаком в главной роли. В новом сезоне Женя Мурин перебирается в Воронеж и пытается построить новую жизнь, однако принципы заставляют его вновь вступить в борьбу с несправедливостью и криминалом.

Сериал "Горячая точка 3".
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

После событий в родном Чернодолье Мурин устраивается на стройку и пытается построить новую жизнь. Однако принципы не позволяют ему терпеть поборы с рабочих. Женя вступает в конфликт с хозяевами стройки и милицией, в результате чего его увольняют.

В это же время в Воронеж перебирается Руслан (Назир Жуков) с женой Ольгой (Мария Ильякова), которая перенесла сюда свой бизнес. В надежде занять мужа, она открывает охранное предприятие, но Руслан слишком мягок, чтобы справиться с коллективом охранников. Он решает предложить Жене стать его помощником.

Сериал &quot;Горячая точка 3&quot;.
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горячая точка 3&quot;.
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горячая точка 3&quot;.
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горячая точка 3&quot;.
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горячая точка 3&quot;.
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

Судимость мешает Мурину работать официально, но отказать Руслану он не может. Тем более один из объектов охраны - местное кладбище - становится очень проблемным, когда на него обращает внимание негласный хозяин города Хват (Владислав Котлярский). Он настойчиво предлагает Руслану и Ольге продать ему фирму, а после отказа прибегает к угрозам. Параллельно Женя пытается найти Татьяну (Елена Лотова), чтобы увидеться с сыном, и виновницу смерти своей матери Катю Подольскую (Татьяна Чердынцева).

Сериал &quot;Горячая точка 3&quot;.
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горячая точка 3&quot;.
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горячая точка 3&quot;.
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.
Сериал &quot;Горячая точка 3&quot;.
Сериал "Горячая точка 3".
Пресс-служба телеканала НТВ.

"В новом сезоне Жеку и остальных героев ждут новые события. Не раскрывая подробностей, могу сказать, что история Жеки и Татьяны не окончена, она развивается. У каждого из них в новом сезоне свои задачи и трудности, но есть и время друг для друга. Зрителю, безусловно, будет интересно наблюдать и за экшен-сценами, и за романтической линией героя. Одно без другого не может существовать", - уверена Елена Лотова, исполнительница роли Татьяны.

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