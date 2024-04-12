"В XXI веке нужно быть человеком-оркестром!": Лео Канделаки рассказал о творческих планах и поддержке матери

Сын заместителя генерального директора "Газпром-медиа" Тины Канделаки принял участие в "Новой фабрике звёзд" - отстоял очередь на прослушивание и успешно прошёл кастинг. Но зрители сразу решили, что Леонтий попал на проекте по блату и стали его хейтить.

Лео Канделаки. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Удивительно, но на проекте он сразу попал в номинацию и достаточно быстро покинул проект. Имея все шансы продолжить свой путь на проекте, сын Канделаки решил отдать свои голоса сопернику - Никите Уфимцеву. Лео заявил, что сможет и без проекта пробить себе путь в индустрии, поэтому Никите это важнее. "Дорогие ненавистники, пожалуйста, запомните раз и навсегда: вы меня и мою семью делаете сильнее. Вы обречены. Я люблю мою семью. Я знаю, что я вне этого чудесного проекта добьюсь того, чего хочу", - заявил сын Тины Канделаки перед уходом.

"Утро. ТНТ". Лео Канделаки. Пресс-служба телеканала ТНТ.

Теперь Лео пришёл в утреннюю программу и рассказал чем занимается после "Фабрики". В XXI веке сложно быть кем-то конкретно. Нужно быть человеком-оркестром! Тут надо - спел, тут надо - провёл передачу. Безусловно, где-то в глубине души мне хотелось бы только выступать на сцене, петь песни. Но сегодня, чтобы прорваться, нужно использовать любую

возможность. Поэтому я играю басистов в "ментовских сериалах", - рассказал музыкант.



Также он рассказал, что несмотря на уход с проекта продолжает поддерживать связь со всеми участниками проекта в общем чате. Не обошлось и без вопросов про маму артиста, директора канала ТНТ Тину Канделаки.



"Я абсолютно счастливый человек, потому что на протяжении всей жизни мама всегда мне очень вовремя давала и даёт правильные советы. И самое главное - даёт право ошибаться. Когда ты приходишь в шоу-бизнес, на сцену, важно уметь делать ошибки, не бояться их и с гордо поднятой головой следовать дальше. И всегда, как правило, это всё происходило в такой правильной дискуссии с мамой. Мы всегда все обсуждаем. Это касается, на самом деле, не только профессиональных вопросов, но и каких-то личных, семейных", - рассказал Лео.