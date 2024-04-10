10 апреля
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От "Ну, погоди!" до "Ёжика в тумане": золотая коллекция советской мультипликации

Шнуров и Жуков поставили под удар фаворитов "Новой фабрики звёзд"

Отчётный концерт "Новой фабрики звёзд", который был посвящён хитам 1990-х, вызвал у зрителей приступ ностальгии, а от членов жюри и наставников участники получили в основном положительные комментарии. Проект покинул Никита Уфимцев. Но расстраиваться по поводу ухода товарища "фабрикантам" некогда, ведь неделя началась с объявления новых номинантов на выбывание.

"Новая фабарика звёзд".
"Новая фабарика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

В этот раз Сергей Шнуров номинировал Марию Гордееву, при этом, уточнив у неё, есть ли ей, где жить вне звёздного дома. Получив отрицательный ответ, он обратился ко всем участникам: "Ребят, вы при голосовании учтите, что Машке негде жить!".

У Сергея Жукова в номинации уже были все участники, поэтому теперь всё пошло по второму кругу. Лидер "Руки Вверх!" решил снова выставить от себя Полину Быковскую, которую все называют главным лидером этого сезона.

&quot;Новая фабарика звёзд&quot;.
"Новая фабарика звёзд".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Юлия Сумачева номинировала на уход Вадима Гладкова. Эта новость сильно расстроила Александра Круга, ведь они не только сдружились с Вадимом, но и создали дуэт. Выступить дуэтом ребята хотят и в номинации, но продюсеры поставили их перед серьёзным выбором: если Саша выходит на сцену вместе с Вадимом, то теряет право голоса на голосовании.

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