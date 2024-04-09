"Вы не представляете, как мне сейчас грустно": Кактус не был готов к разоблачению и расплакался прямо на сцене "Маски"

В эфир НТВ вышел восьмой выпуск шоу "Маска". Борьбу за победу в шоу продолжили восемь персонажей - Кактус, Щенок, Кот, Енот, Горилла, Матрёшка, Бабочка и Змей Горыныч. На этот раз рассекретили Кактуса, под которым скрывалась певица, которую ждали в каждом сезоне.

По итогам восьмого выпуска в номинации оказались Енот, Матрёшка и Кактус. Во время выступлений Кактус исполнил песню Нюши "Вою на луну", Матрёшка - песню Ларисы Долиной "Любовь и одиночество", а Енот исполнил песню Annie Lennox I Put a Spell on You.

Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Зрители в студии спасли Енота, а члены жюри решили, что продолжить свой путь в проекте должна Матрёшка. Филипп Киркоров напомнил, что однажды уже спас Матрёшку от разоблачения и решил сделать это вновь. Тимур Родригез, в свою очередь, наоборот, захотел сохранить в шоу "колючую" маску. Регина Тодоренко поддержала его в этом решении: "Эта участница нас ещё не раз удивит".

Шоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба канала НТВ.

Лариса Долина, которая присоединилась к судейской бригаде в восьмом выпуске, призналась, что Матрёшка показалась ей более загадочной, поэтому проголосовала за разоблачение Кактуса. Решающее слово оставалось за Валерией. Она заметила, что если в личности Кактуса у неё почти нет сомнений, то, кто скрывается в костюме Матрёшки, она не догадывается. По этой причине свой голос она отдала за Кактуса. Перед тем, как онс снял маску, судьи озвучили свои последние версии: все единогласно сказали, что это Екатерина Иванчикова из группы IOWA. Так оно и оказалось.

Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Оказывается, я сильно расстроилась и еле сдерживаю слёзы, хотя и понимаю, что здесь такие законы - ты приходишь в шоу, чтобы за тебя голосовали, спасали, а потом хотели, чтобы ты снял маску. Я не сразу приняла приглашение участвовать в "Маске", потому что у меня не получалось вписать её в рабочий график. Но мне сказали очень важные слова, которые меня развеселили и заставили задуматься: "Вы просто обязаны прийти, потому что уже на протяжении четырёх сезонов в каждой третьей маске слышат вас".

Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Телешоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Костюм Кактуса был первым эскизом, который мне показали. И я мгновенно согласилась выступать в этом образе. Я влюблена в этот костюм. Удивительно, но он стал для меня важным этапом. Непременно буду смотреть шоу и дальше! Дико интересно, кто там в Еноте, у него какой-то нереальный диапазон. Буду следить за успехами Бабочки, она такая милая. А ещё за Котом и Щенком", - сказала напоследок Екатерина Иванчикова.

Как только Кактус вышел на сцену, члены жюри сразу принялись гадать, кто скрывается под ним. Так, Дима Билан предположил, что это Екатерина Иванчикова из группы IOWA. После первого выступления колючего участника с миксом двух песен - "Каким ты был" из фильма "Кубанские казаки" и "Ты горишь как огонь" SLAVA MARLOW - Тимур Родригез поддержал версию Димы Билана. Также члены жюри думали, что это может быть Люся Чеботина, Юлия Гаврилина,, Нюша, Ёлка, Бьянка, Mia Boyka.

Шоу "Маска 5". Восьмой выпуск. Пресс-служба канала НТВ.

"Так приятно было видеть тебя в этом проекте, открывать тебя для себя по-новому, по-другому, таким многогранным артистом, каким ты в принципе и являешься. Это очень красиво и приятно! Наблюдать хотелось, конечно же, больше. Жалко, что ты покидаешь шоу. Спасибо тебе за всё, что ты сделала для этого проекта. Он стал от этого только краше", - поблагодарила участницу Регина Тодоренко.