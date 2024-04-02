Ага, попался! Филипп Киркоров угадал вешателя лапши на уши под маской Перца

После недельного перерыва, связанного с трагическими событиями в Подмосковье, в эфир НТВ вышел седьмой выпуск шоу "Маска", в котором Филипп Киркоров наконец-то угадал, кто скрывается под маской самого горячего персонажа шоу - Перца. Кстати, он был не один, кто раскрыл свою личность - вместе с красным стручком маску сняла и Бабка-Ежка - специальный гость нового эпизода.

По итогам седьмого выпуска в номинации оказались Перец, Горилла и Матрёшка. Зрители в студии спасли Гориллу, а члены жюри решили, что продолжить свой путь в проекте должна Матрёшка. Перед тем, как Перец снял маску, судьи озвучили свои последние версии: Тимур Родригез и Валерия остановились на версии, что это Юрий Музыченко, Регина Тодоренко и Филипп Киркоров решили, что это DAVA, а Александр Ревва назвал имя Ираклия Пирцхалавы.

Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

В итоге шестым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал певец, рэпер и блогер DAVA. "Среди моих соперников - очень сильные вокалисты, так что будем честны - дойти до седьмого выпуска было непросто. Я выбирал между масками Акулы, Кота и Перца. Мне показалось, что последний может быть очень дерзким и острым на язык, это не милый и сладенький Перец, а тот, кто обжигает. Я подумал, что это классно, и мы можем сойтись характерами. И не прогадал. Вместе с этим красным суперменом мы перевалили через экватор шоу. Мне кажется, мой образ зажигал всех вокруг, надеюсь, мой юмор тоже поняли. "Маска" - это невероятный и очень крутой опыт для меня", - сказал участник после разоблачения.

Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

Примечательно, что председатель жюри уже предполагал, что блогер может принимать участие в проекте. Филипп был убеждён, что Давид скрывается в костюме Акулы. Однако его версия оказалась ложной, в этом образе выступал Артём Качер.

Филиппа Киркорова и Давида Манукяна в прошлом связывали рабочие и приятельские отношения, однако в последнее время певец и блогер перестали упоминать друг о друге, что породило слухи о конфликте между ними. Повод для подобных домыслов дал сам Филипп Бедросович. В одном из выпусков "Маски" Киркоров довольно неоднозначно высказался о музыкальных способностях Манукяна, назвал его репертуар "специфическим", а разоблачая Акулу упомянул о "законе бумеранга".

Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

В этот раз Киркоров намекнул на причину ссоры с блогером, дав понять, что Манукян умеет притворяться и создавать положительный образ на публике. "Какой же вы всё-таки романтик, хоть вы и скрываетесь под такой брутальной маской, но вы в душе романтик или так умело вешаете лапшу китайскую на уши", - заявил он во время эфира.

Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Так, Перец сразу предупредил: "Я Перец, который не боится холода" (перец родился в Новосибирске), а после признался: "Со мной сладко не будет" (DAVA не ест сахар). В одной из подсказок Перец сказал: "Мои любимые зрители, мои коллеги, мои маски и даже уважаемые члены жюри не могут обойтись без Перца, когда готовят" (Самые известные песни DAVA - дуэты. Одна из них записана с Филиппом Киркоровым), а затем намекнул, каким видом спорта он занимался: "Я просто чемпион среди специй, не только в России, но и по всему миру" (певец занимался бальными танцами. Он чемпион России, призёр многих европейских чемпионатов по бальным танцам, а также серебряный призёр первенства мира).

Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Седьмой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

Одним из сюрпризов седьмого выпуска стало появление специального гостя - Бабки-Ёжки из сказки "Летучий корабль". Члены жюри решили, что за маской сказочной героини может скрываться Анфиса Чехова, Роза Сябитова, Юлия Савичева, Ани Лорак и Сергей Гармаш. Никто из звёздных судей не назвал имя самой долгожданной участницы "Маски" Аниты Цой, которая в прошлом сезоне дважды появилась в шоу - в масках Хомяка и Аиста.