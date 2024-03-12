"Я даже не мог предположить, что там ты": Киркоров опять промахнулся и ошибочно утопил Акулу в "Маске"

К пятой конкурсной неделе в шоу "Маска" осталось 11 участников. Пока членам жюри удалось разгадать только одного из разоблачённых сказочных персонажей - Настасью Самбурскую, которая скрывалась в костюме Мотылька. Их версии относительно Кукурузы и Водяного оказались провальными. Не угадали они и личность того, кто скрывался в костюме Акулы. Право разоблачения снова досталось Филиппу Киркорову и он снова промахнулся!

В финальной номинации оказались Арлекин, Акула и Перец. Зрители в студии спасли Арлекина. Большинством голосов жюри решило, что маску должна снять Акула. Филипп Киркоров, Валерия и Тимур Батрутдинов предположили, что под ней скрывается DAVA, Регина Тодоренко - ELMAN, а Тимур Родригез - NATAN. Никто из членов жюри ни разу не назвал имя Артёма Качера, который и был под маской Акулы.

Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Акула дебютировала с хитом Олега Газманова "Морячка", разбавив его зажигательной Baby Shark. Валерия предположила, что это Михаил Галустян, а у Димы Билана возникло сразу несколько версий: Феликс Царикати, Прохор Шаляпин, один из братьев Запашных. Во втором выпуске Акула исполнила песню Артура Пирожкова "Красивое тело". Филипп Киркоров решил, что это Олег Газманов, а Валерия - Родион Газманов.



После выступлений Акулы с хитом Фаррелла Уильямса Happy, песней "Скажите, девушки" и композицией Николая Носкова "Я тебя люблю" у членов жюри возникла масса версий, кто может скрываться под этой маской: Егор Дружинин, Мигель, NILETTO, Руслан Алехно, DAVA, Сергей Шнуров, Алексей Чумаков, Александр Панайотов, Алексей Гоман, Николай Басков и Станислав Ярушин.

Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

"Я очень долго хотел принять участие в шоу "Маска", но каждый сезон что-то мешало осуществиться моим планам. И вот, наконец, всё сложилось. Я тщательно готовился к каждой съёмке, на сто процентов вкладывался в каждый номер. Мне казалось, что всё у меня получается очень классно. Поэтому разоблачение как гром среди ясного неба для меня. Наверное, я слишком заигрался в изменения голосов, спел все жанры, кроме своего. Злюсь, в первую очередь, на самого себя из-за этого. Эта маска мне отзывается. Акула такая же крупная, как и я, а ещё она такая же любительница мяса, но при этом с доброй душой. Для меня это, как и для любого артиста, крутой опыт", - рассказал Артём Качер после разоблачения.

Шоу "Маска 5". Пятый выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Голос Киркорова стал решающим. Он был убеждён, что под маской скрывается Давид Манукян, к которому тот питает личную неприязнь. Поклонники проекта не поддержали решение Филиппа выгнать конкурсанта лишь из-за того, что у него с Давой есть нерешенный конфликт. Не помогло и извинение председателя. "Артём, прости. Я даже не мог предположить, что там ты. Я был уверен, что там Дава", - сказал опять промахнувшийся Филипп.

В комментариях "Маски" собрались сотни недовольных судейством Филиппа Киркорова, который далеко не первый раз убирает участников по личным предпочтениям, а не номерам и вокалу.

"Меня просто утопили, не дав ни единого шанса", - написал певец в своём блоге. Акула успела обзавестись массой фанатов. В комментариях под постом Качера собралось множество сочувствующих. "Киркоров опять не в ту дверь? Почему несправедливо относится к участникам?", "Жалко Акулёнка, совсем не успел показать себя", - сокрушались зрители.