12 марта
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Михаил Жванецкий.
Михаил Жванецкий от А до Я. Избранное

"Что именно не понравилось?" Водяной возмущён своим разоблачением в "Маске"

В честь длинных выходных, на которые пришёлся Международный женский день, в эфир НТВ вышло сразу два выпуска "Маски". Шоу неуклонно приближается к своему экватору, ещё больше нагнетая интриги, но теряя участников. В этот раз состав участников поредел за счёт "водоплавающих" - первым ушёл сказочный Водяной, в вторым - ироничная Акула. Под маской сказочного персонажа скрывался ещё один актёр сериала "Универ", который покинул шоу вслед за своей подругой Настасьей Самбурской.

Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

В четвёртом выпуске в финальной номинации оказались Кактус, Водяной и Арлекин. Зрители в студии спасли Кактуса, а судьи решили, что свой путь в проекте должен продолжить Арлекин. Маску было решено снять с болотного обитателя и а ней скрывался актёр и музыкант Стас Ярушин.

Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Как только Водяной появился на сцене, Филипп Киркоров сразу поприветствовал его: "Здравствуй, папа! Что ты здесь делаешь?", - намекая на то, что под маской скрывается Бедрос Киркоров. В первом выпуске сказочный участник исполнил знаменитую "Песню Водяного" из мультфильма "Летучий корабль". Практически все члены жюри подумали, что под маской скрывается Михаил Галустян. Неделю спустя Водяной вышел на сцену с хитом Роя Орбисона Oh, Pretty Woman, в третьем выпуске - с песней "Ромашки спрятались", а в четвёртом спел песню Робби Уильямса Let Me Entertain You. К первоначальным версиям добавились ещё две - Дмитрий Журавлёв и Павел Воля.

Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.
Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

"Мне предложили несколько вариантов масок, но мой выбор сразу пал на Водяного. Мне показалось, что так я легче собью с толку жюри. Я специально вёл себя, как возрастной артист. Много пародировал, постоянно менял голоса, прятался. Костюм Водяного потрясающий, это маска-конструктор. Она была невероятно тяжёлой, когда я был в бочке. Дойти до сцены было настоящим испытанием. Сегодня я впервые надел ноги и вылетел из шоу. Маска позитивная, добрая, позволяла много чудить и шутить, особенно на тему болота шоу-бизнеса", - сказал Станислав после разоблачения.

Шоу &quot;Маска 5&quot;. Четвёртый выпуск.
Шоу "Маска 5". Четвёртый выпуск.
Пресс-служба телеканала НТВ.

Все свои эмоции артист излил в личном блоге. Он признался, что так и не смог понять, по каким правилам судьи выгоняют участников. "В чём суть шоу "Маска" я так и не понял! Что надо сделать для того, чтобы надолго остаться в проекте? Если надо замаскироваться так, чтобы тебя не узнали, то я это сделал! Ни один член жюри ни разу не назвал Водяного - Стасом Ярушиным! Что именно не понравилось? Костюм не тот? Номер, поставленный режиссёром, не тот? Выбор песни? Всё это - дело вкуса, друзья. Мне от этого страшно обидно", - сокрушался он в соцсетях.

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