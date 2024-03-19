Жюри "Маски" не пощадило фаворитку Киркорова и раскрыло двуликого Арлекино

На телеканале НТВ вышел новый выпуск пятого сезона шоу "Маска". К шестой конкурсной неделе в проекте осталось 10 сказочных персонажей. Членам жюри становится всё труднее прощаться с полюбившимися персонажами. Филипп Киркоров с первой программы стал неровно дышать в сторону Арлекино и прочил ему место в финале, всякий раз помогая выбраться из номинации на вылет. Но сколько верёвочке не виться...

По итогам шестого выпуска в номинации оказались Арлекин, Щенок и Кот, который был автоматически спасён, ведь в первом выпуске именно Кот стал обладателем юбилейного иммунитета. Таким образом, членам жюри предстояло решить, кто в этот вечер снимет маску: Филипп Киркоров и Сергей Лазарев остановили свой выбор на Щенке, а Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Валерия захотели раскрыть личность Арлекина. Тимур Родригез предположил, что под этой маской может скрываться Лариса Гузеева, все остальные члены жюри решили, что это Mia Boyka. И оказались правы!

Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.



И в этот раз Киркоров пытался только по одному ему ведомому принципу выбрать вылетающего игрока, а появившийся в жюри Лазарев пытался ему подыграть. После выступления с песней Ирины Аллегровой Странник" Сергей был уверен, что под маской Арлекина скрывается Mia Boyka, но поддержал Филиппа в голосовании против Щенка.



По правилам проекта, в каждом выпуске маски дают несколько подсказок о себе. Так, Арлекин сразу предупредил: "Я собираюсь всех дурачить. У меня это точно получится. Так сказали звёзды!" (Миа призналась, что у неё есть личный астролог), а после признался: "Знаете, что мне помогает? То, что Арлекин не один. Посмотрите, сколько у меня помощников" (у Мии есть младший брат Михаил и три младших сестры - Анна, Эсфирь и Елизавета).

Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ. Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

Также Арлекин раскрыл секрет: "Знаете, как я поднимаю себе настроение, когда рядом никого нет? Я на свой костюм надуваю шарик нового цвета, обожаю перемены" (Миа часто меняет цвет волос), и в одном из выпусков вспомнил: "Однажды заезжий маг у нас свои фокусы перепутал. И как вы думаете, кого позвали исправлять ситуацию? Конечно, меня! Кто ещё знает, как сделать ещё лучше, чем было задумано?" Миа прославилась, выкладывая в соцсети кавер-версии на российские и мировые хиты).

Шоу "Маска". Шестой выпуск Пресс-служба телеканала НТВ.

"Мне показалось, что маска Арлекина похожа на моё детское творчество. Она такая же яркая и весёлая. Правда, на деле Арлекин оказался немного грустным, а некоторые зрители его боялись. Я боялась выдать себя тембром. В моём голосе есть очень узнаваемые нотки, мы старались максимально их спрятать. Например, в песне Hafanana меня вообще не узнать. Когда мой директор её услышал, сказал: "Звучит так, будто её поёт тот, кто не умеет петь". А я подумала: "Ну, тогда меня точно не отгадают". Я обязательно буду и дальше следить за судьбой шоу. А болею за Гориллу. Я сразу отгадала, кто под маской, и очень верю в этого человека!", - сказала участница, прощаясь с шоу.



Ранее, напомним, разоблачили Серея Майорова, выступавшего в костюме Кукурузы, Настасью Самбрускую, скрывавшуюся за Мотыльком, а также Стаса Ярушина - Водяного и Артёма Качера - Акулу.