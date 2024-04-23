Скалолазка из Барнаула сразится за шесть миллионов рублей в шоу "Суперниндзя. Дети"

14-летняя Ольга Рубцова из Барнаула поборется за победу в шоу "Суперниндзя. Дети", премьера которого состоится 5 мая в эфире телеканала СТС. Школьница из столицы Алтайского края поборется за призовой фонд в 6 миллионов рублей, который разделят три победителя.

Юная скалолазка из Барнаула занимается спортом с семи лет, принимает участие в региональных и всероссийских соревнованиях и получает множество наград. "У нас с Олей договор: на 18-летие дарю ей прыжок с парашютом. Это её мечта. Хочется, чтобы это был осознанный поступок, потому что дочь с раннего возраста ничего не боится, я всё детство снимала её с деревьев, - признаётся мама Ольги. - Зато это то дело, которым она хочет заниматься всю жизнь. Ещё она мечтает развивать скалолазание в Барнауле. Говорит, что, когда вырастит,

построит скалодром".

Ольга Рубцова. Пресс-служба телеканала СТС.

В проекте СТС смелую школьницу ожидала 86-метровая трасса, для освещения которой понадобились 900 приборов и полуторакилометровая светодиодная лента. Главная особенность нового шоу - разнообразие препятствий и их адаптация под каждую возрастную категорию участников (9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет). Перед съёмками трассу тестировали юные спортсмены под руководством тренеров и судей проекта. Ведущими проекта стали Дмитрий Масленников, Василий Артемьев и Равшана Куркова. Всего в телепроекте покоряют трассу 108 юных атлетов из 49 городов России и Беларуси.