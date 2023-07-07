Отцы Киркорова, Агутина и Порошиной раскроют секреты своих знаменитых детей

В субботу, 8 июля, гостями нового выпуска шоу "Секрет на миллион" станут отцы знаменитых российских артистов. Папы, которым повезло вырастить настоящих звёзд, расскажут о том, как они их воспитывали, как помогали делать первые шаги в жизни и творчестве и как сейчас складываются их отношения.

Недавно отец Филиппа Киркорова удивил общественность новостью о разводе. Бедрос Киркоров решил развестись с женой после 26 лет брака. Он откровенно расскажет о том, что думают об этом Филипп и остальные родственники, озвучит настоящую причину расставания и поделится своими планами на будущее.

Отец Марии Порошиной и её сестра заняты совсем другими делами: они частенько остаются с пятерыми детьми известной актрисы, пока она пропадает на съёмках или на гастролях. Семья у Марии большая, заработок на содержание детей требуется соответствующий, поэтому заботливая родня помогает заботиться о подрастающем поколении.

Отличные отношения с папой сложились и у Леонида Агутина. Николай очень искренне переживает за сына и огорчается, когда в СМИ выходят публикации, которые портят ему репутацию.

Необычную историю расскажет и отец Марии Кожевниковой. Он признаётся, что иногда обращается за помощью к шаманам. Папа знаменитой актрисы объяснит, почему выбрал такой нестандартный способ решения проблем, признается, помогает ли ему общение с ними, и вспомнит, с чего всё началось.

"Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

Стоит на страже интересов своего сына и Михаил Топалов. В студии "Секрета на миллион" он расскажет о том, как женил сына Влада и доволен ли тем, какой изего наследника получился муж и отец.