Дочь Анны Самохиной со слезами на глазах раскроет тайны своей матери

В субботу, 17 июня, гостьей нового выпуска оу "Секрет на миллион" станет Александра Самохина. Дочь знаменитой актрисы расскажет о том, была ли её мама счастлива в личной жизни, как боролась со страшной болезнью и что оставила в наследство.

Дочь Анны Самохиной выросла копией своей знаменитой мамы. Она выглядит такой же загадочной, красивой и неприступной. Однако Александра откровенно призналась Лере Кудрявцевой, что счастливой её маму назвать было нельзя и объяснит, почему так думает.

Красота Анны Самохиной была, с одной стороны, подарком судьбы, а с другой, поводом для постоянного самоконтроля. Чтобы сохранить стройность, актриса сидела на диетах и как-то раз сбросила 20 килограммов за 20 дней. К сожалению, такие резкие колебания не могли не отразиться на здоровье и не обернуться неприятными последствиями. Александра расскажет, как её мама следила за собой и что делала, чтобы оставаться привлекательной.

"Секрет на миллион". Александра Самохина. Пресс-служба телеканала НТВ.

Эффектная внешность Анны Самохиной сводила с ума самых успешных и богатых мужчин. Александра расскажет, что на самом деле связывало актрису с Дмитрием Нагиевым и Борисом Щербаковым, который с нежностью поведает о том, как складывались их отношения.

Кроме того, Александра Самохина объяснит, почему панически боится врачей, что она получила в наследство от знаменитой мамы и почему не любит, когда её сравнивают со звездой фильма "Сердца трёх", хотя они действительно похожи как две капли воды.