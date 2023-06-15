Многоликий, но узнаваемый: 5 неожиданных кинообразов Николая Фоменко

Актёр, музыкант, телеведущий, а ещё гонщик, лыжник, спортивный комментатор и даже YouTube-повар - в жизни Николай Фоменко успел попробовать себя в самых разнообразных ролях. В кино Фоменко тоже предстает в неожиданных амплуа. Например, в новом сериале "Вика-Ураган" на ТНТ, он появился в образе полицейского - обаятельного, но зависимого от зелёного змия. О самых ярких персонажах звезды подробнее в нашей подборке.

Участковый ("Вика-ураган")

Главной героине этого проекта (Аглая Тарасова) не повезло - девушка случайно выбила пьяному хулигану глаз и как следствие уехала на четыре года в места не столь отдалённые. Получив УДО, Вика не смогла с ходу вернуться в нормальную жизнь. Оказалось, что её муж (Антон Филипенко) закрутил роман с другой, ребёнок попал в интернат, жилья и работы у бывшей заключенной тоже не наблюдается. Впрочем, Вика всё находит себе союзника - участкового, который знает героиню с детства.

Сериал "Вика-ураган". Пресс-служба Premiere.

Его и сыграл Николай Фоменко, превративший каждое своё появление на экране в натуральный бенефис. С одной стороны его полицейский апатичен - мужчине явно наскучила работа, совсем не такая увлекательная, как показывают в детективных сериалах. С другой - участковому хочется делать добрые дела, вот он и берёт шефство над Викой. С третьей - он не может побороть собственные вредные привычки, из-за чего регулярно попадает в истории. Получается, уморительно смешно!

Генерал Хадяков ("Беспринципные")

Ещё одна недавняя роль Фоменко, и, наверное, самый колоритный персонаж вселенной "Беспринципных". Отставной генерал и дамский угодник регулярно ходит и налево, и направо, а ещё прямо и поперёк, пытаясь скрыть от законной жены Валентины (Кристина Бабушкина) свои многочисленные донжуанские приключения. Впрочем, супруга видит генерала насквозь, сама не может похвастаться примерным поведением, и знает, как использовать ситуацию с выгодой.

Сериал "Беспринципные". Пресс-служюа онлайн-кинотеатра START.

Их отношения похожи на "американские горки", и во время скандалов персонажи кричат так же громко, как когда несутся на маленькой машинке вниз. Но, похоже, что в этих взлётах и падениях и заключается секрет семейного счастья Хадяковых. Кстати, в полнометражных "Беспринципных" именно генерал двигает сюжет - вывозит обитателей Патриков в деревню на собственный юбилей.

Изобретатель Иван Кулибин ("Предпоследняя инстанция")

"Русская версия Q из Джеймса Бонда" - так Николай Фоменко называет своего героя в этом сериале. Его персонаж помогает "суперагентам" - работникам Управления по распределению душ. Эта организация в лице своих сотрудников Максима (Павел Прилучный) и Валентины (Ирина Розанова) за 24 часа до смерти человека определяет, куда ему двигаться дальше - в рай или ад.

Сериал "Предпоследняя инстанция". Пресс-служба Premiere.

Разумеется, небесной канцелярии порой требуется "техническая поддержка". Ей и занимается великий изобретатель Иван Кулибин, который сам для себя решил не отправляться в эдем, пока не исполнит мечту - придумает лучшую в мире машину российского производства. Понятное дело это процесс небыстрый, а возможно и бесконечный, поэтому вечный покой Ивану Кулибину только снится на протяжении двух сезонов.

Капитан Хромов ("Апостол")

Мы привыкли к тому, что над героями Фоменко можно посмеяться, между тем актёр не лишён и драматического таланта. В популярном военном сериале про диверсантов Николай сыграл брутального капитана НКВД, которому всё нипочём - в том числе и превращение скромного интеллигента в агента контрразведки (его играет Евгений Миронов), да ещё и в кратчайшие сроки.

Сериал "Апостол". Пресс-служба Первого канала.

Интересно, что сценарист проекта Олег Антонов в роли капитана Хромова изначально видел только Фоменко. Сам Николай от проб какое-то время отказывался, но потом всё же согласился и весьма серьёзно готовился к съёмкам - не только читал про будни чекистов, но и регулярно ходил в спортзал, чтобы набрать мышечную массу. Как оказалось, не зря - многие зрители до сих пор считают роль капитана Хромова одной из самых удачных в карьере Фоменко.

Николай Фоменко ("День радио")

В старой доброй комедии начала 2000-х отыщется немало камео известных людей, но именно на Николая пришлась самая смешная и кульминационная сцена. По сюжету, Николай Фоменко приходит к главным героям - работникам радио, чтобы спеть в эфире песню, обычное вроде дело.

Фильм "День радио". Скриншот.

Правда выступление у него запланировано не с группой "Секрет", в которой занят аж с 1983-го года, а почему-то с коллективом "Бобры" (к слову, это реально существующая музыкальная группа). Поддавшись уговорам и обещаниям никогда не покидать чарты радиостанции, он соглашается исполнить "блатную" песню и... делает это. В лучших традициях жанра поёт нетленку про "Вязанный жакет". Делает он это картинно закатывая глаза, но настолько душевно, что даже владелец модной радиостанции заявляет: "Вот, что такое по-настоящему качественная русская музыка!".