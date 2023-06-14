14 июня
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Африканская королева: фото самых экстравагантных нарядов Ольги Бузовой в шоу "Новые звёзды в Африке"

Экстремальное шоу "Новые звёзды в Африке" на ТНТ уверенно движется к финалу. Последние маски сброшены, коалиции разрушены, каждый борется за себя и главный приз. Кому-то доставляет удовольствие лицезреть, как богатые и знаменитые выясняют отношения на голодный желудок, а кто-то любуется образами Ольги Бузовой.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

На съёмках соведущая комика Михаила Галустяна может похвастаться не только золотистым загаром, но и экстравагантными нарядами. То она отважная путешественница, подруга Индианы Джонса, то агрессивная королева африканского племени, то милая отпускница в платье в мелкий цветочек, то женщина-вамп...

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Не обратить внимание на каждый новый образ Ольги просто невозможно - стилисты или художники по костюмам своё дело знают! Каждый образ дополняют эффектный макияж и массивные аксессуары. Зачастую они задают тон всему образу.

Очевидно, что наряды создаются с учётом специфики программы, которая снимается в Южной Африке. Поэтому здесь и этнические мотивы, и орнаменты, и практичность, и эффектность. Гардероб у Ольги модный, стильный и завлекающий. Многие платья с глубоким декольте, поэтому во время фотосессий ей приходится кокетливо опускать глаза.

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Накануне финала шоу "Новые звёзды в Африке", который состоится 18 июня, предлагаем вам насладиться самыми яркими образами телеведущей в проекте, которую даже строгий историк моды Александр Васильев однажды назвал иконой стиля современной России. "Именно Бузова сегодня является отражением вкуса нашего народа и иконой стиля для него. Она близка и понятна. В меру вульгарная, но уверенно держится в рамках, - пояснил свой выбор бывший ведущий программы "Модный приговор".

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