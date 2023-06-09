Берегитесь! "Вика-ураган" в образе Аглаи Тарасовой снесёт крышу зрителям ТНТ

Недавно на ТНТ закончился показ финального сезона культового сериала "Ольга". Персонаж Яны Трояновой закрыл все свои гештальты и попрощался со зрителями. Но без отчаянных героинь зрители не останутся. Сразу вслед за Днём России, 13 июня, на телеканале ТНТ состоится премьера нового комедийного сериала "Вика-ураган" от создателей сериалов "Ольга" и "Исправление и наказание".

Это история о молодой женщине со сложным характером, но большим сердцем, которая, попав в очень непростую жизненную ситуацию, отчаянно борется с окружающей несправедливостью и делает это порой в ущерб себе. Снося всё на своим пути, как ураган, героиня Аглаи Тарасовой помогает тем, кому в этом мире ещё сложнее. И хотя проблемы будут обрушиваться одна за другой, Вика будет виртуозно сносить каждую из них, чего бы ей это ни стоило, ведь она - девушка-ураган.

Сериал "Вика-ураган". Пресс-служба телеканала ТНТ.

История Вики начинается с судьбоносной прогулки, во время которой она замечает, как пьяный сосед решает справить нужду прямо во дворе, где гуляют дети. Героиня с таким хамством мириться не намерена: она пытается вразумить хулигана, но в результате случайности тот остаётся без глаза. Вика попадает в колонию на четыре года, а после выхода на свободу обнаруживает, что привычная для неё картина мира окончательно разрушена.

Сериал "Вика-ураган". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Вика-ураган". Пресс-служба телеканала ТНТ. Сериал "Вика-ураган". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Квартира превратилась в секс-шоп благодаря маме (Ирина Розанова), муж (Антон Филипенко) ушёл к подруге, а сын (Иса Новиков) оказался в интернате для детей с особенностями развития. С каждым днём тучи вокруг Вики сгущаются. Её новый мир - это пошарпанная квартира с одинокой пенсионерской (Татьяна Кравченко), подругой из колонии (Полина Шашуро), ребёнком с аутизмом и новым знакомым Карлсоном (Иван Добронравов). Но в этом "союзе ненужных людей" Вика не теряет надежды и веры и отчаянно пытается справиться с ураганом проблем. Чтобы доказать всем, что настоящий ураган, способный заставить летать всё вокруг, - это она сама.

Сериал "Вика-ураган". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Создатели сериала "про Данилу Багрова в юбке", как они сами называют свою героиню, не скрывают, что писали сценарий, представляя в центральной роли Аглаю Тарасову. Актриса уверена, что у них с персонажем много общего и это её здорово помогало в работу: "Мы обе твердолобые, упрямые, говорим то, что думаем, лезем, куда не нужно, гонимся за справедливостью... Не можем пройти мимо чужой беды".