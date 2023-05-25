Главная домохозяйка Америки с тюремным прошлым поразила откровенной фотосессией

Помните, сколько было весной прошлого года восторгов после появления 74-летней Мэй Маскна обложке спецвыпуска журнала Sports Illustrated, посвящённого пляжной моде? Тогда все восхищались безупречной формой матери миллиардера Илона Маска, которая установила новый возрастной рекорд среди моделей на обложке издания. Но долго он не продержался.

В этом году на обложке Sports Illustrated Swimsuit появилась известная американская телеведущая и писательница Марта Стюарт, которой, на секундочку, уже 81 год! Теперь она стала самой возрастной моделью, которая когда-либо появлялась на обложке спортивного глянца. Героинями выпуска также были выбраны Меган Фокс, Брукс Надер и Ким Петрас.

На обложке Стюарт позирует в белом закрытом купальнике с глубоким декольте с наброшенной на плечи оранжевой накидкой. Объёмная укладка волос и кольцо с крупным жёлтым камнем на правой руке великолепно дополняют её образ.

Марта Стюарт. Sports Illustrated.

Чувственная фотосъёмка в очередной раз показала, что над Стюарт время не властно. Читатели также восхитились овалом лица женщины: ну никак не скажешь, что ей уже совсем скоро исполнится 82 года. Стюарт никогда не отрицала, что порой заглядывает к косметологу. Стоит отдать должное: за все эти годы она, кумир американских домохозяек, никогда не перебарщивала, как это происходит со многими селебрити в 50-60 лет.

Марта - настоящая селф-мейд-вумен, воплощение безупречного вкуса и домашнего уюта. Она прославилась благодаря своим кулинарным книгам, которые стали бестселлерами в начале 1980-х, послужив основой для создания целой медиаимперии.

Марта Стюарт. Sports Illustrated.

Примечательно, что в 2004 году Марта была признана виновной в том, что, воспользовавшись инсайдерской информацией, избавилась от принадлежавших ей акций фармакологической компании, которые после этого резко упали в цене. Суд приговорил одну из самых богатых женщин Америки к 5 месяцам тюремного заключения. Не дожидаясь рассмотрения апелляции, Стюарт добровольно согласилась отправиться в тюрьму, чтобы вывести из-под удара акции своей компании Martha Stewart Living Omnimediа. По многочисленным свидетельствам очевидцев, во время её дежурств в тюремной столовой было не протолкнуться. Всем хотелось отведать блюд главной домохозяйки Америки.