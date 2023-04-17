Золотая клетка для птицы свободного полёта: 85 лет Клаудии Кардинале

В природе есть такая птичка — кардинал. Яркая, юркая, размером с воробья, при этом поющая, как соловей. Свободолюбивая, выносливая, она сторонится людей, которые то и дело норовят посадить её в клетку, словно канарейку. Но взаперти кардиналы не живут: им во что бы то ни стало нужно на волю. Можно сказать, актриса Клаудия Кардинале не зря носит такую фамилию — она тоже птица свободного полёта.

Она — икона итальянского кино, «богиня любви» и одна из самых красивых женщин XX века. Ален Делон, Марлон Брандо, Марчелло Мастроянни признавались ей в любви, Федерико Феллини называл волшебницей, Лукино Висконти — самой прекрасной женщиной в мире. Она сторонилась кинематографа, но он упорно её преследовал, вынудив пойти на невероятные жертвы.

«Мне плевать на ваше кино»

Клаудиа Кардинале родилась 15 апреля 1938 года в Тунисе, куда её родители перебрались из Сицилии. В детстве Клаудиа была застенчива и молчалива. Несмотря на очевидную и исключительную красоту, она не пользовалась популярностью в школе, и сверстники считали её странной. Клаудиа никогда не мечтала об актёрской карьере, она воспитывалась в строгости и намеревалась стать учительницей.

Всё решил случай. Французский режиссёр Рене Вотьё снимал в Тунисе документальный фильм об этой стране. Он попросил 15-летнюю Клаудию вместе с ещё несколькими её сверстницами изобразить арабских девушек, стоящих у обрыва и провожающих мужчин в море. Вотьё пожелал, чтобы у одной из них с головы сдуло платок, и камера крупным планом показала её печальное лицо. Этой девушкой оказалась юная Кардинале, которая и не подозревала о своей фотогеничности.

Клаудия Кардинале. theplace.ru

Когда картину показали на Берлинском кинофестивале, исполнительницей крошечной роли всерьёз заинтересовались представители шоу-бизнеса. Ей предложили работу на подиуме и роль в фильме с самим Омаром Шарифом! Любая другая девушка, грезившая актёрской профессией, потеряла бы дар речи от такого подарка судьбы. Но Кардинале нагрубила всем своим потенциальным работодателям, а Шарифу, который ждал её возле школы, чтобы поговорить, сказала: «Мне плевать на ваше кино». Исправить ситуацию помогли лишь уговоры родителей.

«Вот она , самая красивая девушка Туниса!»

Следующий шаг к славе Кардинале сделала в 18 лет. Вернее, его снова сделали за неё. В Тунисе проводили Национальный конкурс красоты. Девушка вместе со своей сестрой продавала около сцены лотерейные билеты. «Вот она, самая красивая девушка Туниса!» — неожиданно воскликнул какой-то незнакомец и подсадил её на сцену. Это кажется невероятным, но спустя два часа она получила звание «Мисс Тунис».

Клаудия Кардинале. kinopoisk.ru

В качестве награды она получила возможность поехать на Венецианский кинофестиваль. Там на Кардинале обращает внимание известный кинопродюсер Франко Кристальди. Он предлагает ей заключить контракт со студией «Видес», но Клаудиа, ничего не ответив, уезжает домой. В этот момент в её жизнь снова вмешивается случай. Но уже трагический…

Разумеется, на родине «Мисс Тунис» не давали прохода поклонники. Был среди них и парень с прилизанными волосами, постоянно преследовавший Клаудию на своей машине. Девушка без труда давала отпор его невероятной настойчивости. Так продолжалось бы и дальше, если бы не школьная подруга Кардинале. Она прожужжала ей все уши, расхваливая своего знакомого, который, по её словам, был искренне восхищён красотой Клаудии.

Красота как проклятие

Клаудия Кардинале. theplace.ru

Этим почитателем в итоге и был тот самый парень с машиной, сытый по горло отказами предмета своего обожания. Тень сомнения промелькнула в голове Клаудии, но она всё-таки села в его автомобиль и поехала на вечеринку. А вечеринки никакой и не было. Всё, что осталось в памяти Клаудии, — безлюдное место, старый покосившийся дом, запертая на ключ дверь и лицо, глумящееся над своей жертвой. В страшную тайну Клаудиа осмелилась посвятить только сестру. Вместе они решили, что смена обстановки и работа в кино поможет хоть как-то отсрочить родительский гнев. Клаудиа уехала на съёмки в Италию.

«Я улыбалась , а сама думала о самоубийстве»

Первые же роли принесли огромную популярность старлетке. Но мало кто знал, что творилось тогда у Клаудии на душе. «Я улыбалась, как требовал сценарий, а сама всё время думала о самоубийстве», — вспоминает она. До седьмого месяца беременности Кардинале всеми способами прятала свой растущий живот, но, когда скрывать положение стало невозможно, пошла к Кристальди и заявила: «Я ухожу из кино».

К удивлению актрисы, продюсер не стал грозить ей неустойкой за желание разорвать контракт, который запрещал ей полнеть, стричь волосы и менять стиль одежды. Он лишь спокойно спросил: «Вы беременны?» Вопрос обезоружил Клаудию, и она во всём призналась. Как говорит актриса, в то время работа была для неё единственной возможностью забыть о совершенном над ней насилии, но с ней можно было бы запросто распрощаться, прознай общественность о незаконнорожденном ребёнке. Ведь Клаудию Кардинале уже успели окрестить «невестой Италии»! Прекрасно понимал это и влюблённый в неё Кристальди. Он предлагает Клаудии после рождения малыша попросту скрыть факт его существования. Так Патрик, родной сын Кардинале, превратился в её братика.

Клаудия Кардинале. theplace.ru

Спустя семь лет Клаудиа вышла замуж за Кристальди. Патрика, который только тогда и узнал, кто его настоящая мать, Франко записал своим сыном. Правда, брак, спонтанно заключённый в США, не был действителен в Италии. «Все годы, что мы были вместе, мы никогда не жили под одной крышей. Это был так называемый роман продюсера и актрисы», — спустя годы говорила Кардинале.

Тигрица готовая разорвать укротителя

В отличие от личной жизни карьера Кардинале складывалась намного успешнее. Много лет спустя Кардинале раскроет секрет своего успеха, сказав, что суть ремесла актрисы не в том, чтобы бежать от жизни, а в том, чтобы прожить её лучше, чем в действительности. Ей это прекрасно удавалось. Так считали и Генри Хэтауэй, который снял Кардинале в своём фильме «Мир цирка» и предрёк ей будущее «вечной актрисы», и знаменитый актёр Дэвид Нивен, который однажды сказал: «После спагетти она — самое лучшее изображение Италии».

Клаудия Кардинале. kinopoisk.ru

Блестящие работы Клаудии в кино не остались незамеченными и великим итальянским режиссёром Лукино Висконти, который снял актрису в своих фильмах «Леопард», «Рокко и его братья», «Туманные звёзды Большой Медведицы» и «Семейный портрет в интерьере». «Клаудиа похожа на кошку, позволяющую погладить себя на диване в гостиной, — говорил Висконти. — Но берегитесь, эта кошка может превратиться в тигрицу и разорвать укротителя!»

Отшила Делона , отказала Мастроянни

Такая возможность у Клаудии была не раз, но она ею не пользовалась. Оставаясь верной Кристальди, она не крутила столь популярные в актёрской среде романы и говорила, что ненавидит флирт и мимолётные связи. Сердце красавицы не удалось покорить даже Алену Делону, который снимался с ней в «Леопарде».

Клаудия Кардинале. theplace.ru

Актёр заключил негласное пари с Висконти, что Клаудиа, не выдержав напряжения любовных сцен, отдастся ему и в реальной жизни. Но никакого романа между ними так и не случилось. Потерпел фиаско и знаменитый Марчелло Мастроянни. Считавший себя первым красавцем Италии, Мастроянни не понимал, почему эта кокетка отвергает его ухаживания. Ещё Кардинале отказала одному из главных небожителей американской киноиндустрии Марлону Брандо, который однажды назначил актрисе свидание в отеле.

Многие отмечали необыкновенное сочетание чистой и непорочной красоты , которая читается в образе актрисы , с её яркой и неотразимой сексуальностью.

Повезло только тогда ещё молодому Жан-Полю Бельмондо, с которым во время съёмок картины «Ла Виачча» у Клаудии случился роман. Год спустя они вместе снимались в фильме «Картуш», и, как говорят коллеги актрисы, чтобы быть рядом с Бельмондо, Клаудиа намеренно отказалась от дублёрши. Эпизод, в котором герои плывут на плоту через стремнину, она с риском для жизни сыграла сама.

Взаимное чувство

К тому времени и без того зыбкие отношения Клаудии с Франко Кристальди разладились окончательно, а роман с Бельмондо оказался скоротечным. Зато в жизни Кардинале появляется режиссёр Паскуале Скуитьери. «Увидев его, я сразу поняла, что этот человек сумеет стать для меня мостиком к той жизни, которую я оставила в Африке», — пишет в мемуарах актриса.

В киношных кругах ставили крест на карьере Паскуале: ещё никто не решался отбить женщину у самого Кристальди! Так и вышло: из-за сговора продюсеров режиссёр несколько лет оставался невостребованным. Кристальди же уговаривал Клаудию вернуться, в пьяном бреду предлагал вместе с ним покончить жизнь самоубийством, но Кардинале стояла на своём.

Она впервые в жизни встретила искреннее взаимное чувство и с головой кинулась в омут страсти. Спустя три года, будучи уже 40-летней, Кардинале родила от Паскуале девочку, которую по настоянию режиссёра назвали Клаудией. «Когда я позову одну Клаудию, ко мне придут сразу две. О чём ещё можно мечтать?» — объяснил своё решение счастливый отец.