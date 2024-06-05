Пацаны, не стреляйте друг в друга: в Сети выходит криминальный сериал "На автомате"

Лето - не лучшее время для премьер, поэтому в телеэфире либо повторы хитов ("Раневская" на Первом канале), либо показ сериалов, в которых играют не самые раскрученные актёры ("Галка" на "России 1"). Но онлайн-кинотеатрам приходится бороться за подписчиков, поэтому премьеры там не прекращаются. Сегодня,5 июня, на Wink и "Кинопоиске" состоится премьера криминальной комедии "На автомате", главные роли в котором исполнили Денис Косиков и Слава Копейкин, известный по сериалу "Слово пацана. Кровь на асфальте".

Каждый день братьев-подростков Ромы и Жени проходит одинаково, на автомате: будильник, учёба, сигаретка за гаражом, тёрки с матерью... Но однажды, случайно провалившись в полуразрушенный гараж, они обнаруживают схрон с оружием. Братья надеются быстро продать находку и заработать кучу денег - но, разумеется, всё оказывается не так просто. Где оружие, там и опасные люди - тут-то и начинается самое интересное. Очень скоро в истории оказываются замешаны все жители городка: мать-одиночка Светлана, хозяин ломбарда Альберт, тату-мастер Лёля, полицейский Басов, его дочь-блогерка Милена, а также столичные бандиты.

Сериал "На автомате". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Режиссёр Дмитрий Акопов родился в 1985-м, однако волею судеб стал певцом лихих 1990-х - его самая известная картина, драма "Бык", посвящённая "браткам" криминальной эпохи, была удостоена главного приза "Кинотавра-2019". И хотя действие сериала "На автомате" происходит уже в наше время, это можно понять, пожалуй, лишь по наличию среди персонажей модной блогерши...

Сериал "На автомате". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. Сериал "На автомате". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. Сериал "На автомате". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. Сериал "На автомате". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. Сериал "На автомате". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

В сериале 8 эпизодов. В день премьеры на Wink.ru и "Кинопоиске" выйдет две серии и затем - по одной еженедельно.

Также в сериале сыграли Агния Дитковските, Николай Шрайбер, Сергей Епишев, Александра Урсуляк, Рита Галич, Артур Бесчастный, Владимир Майзингер, Максим Стоянов, Иван Добронравов, Илья Лейбин, Марианна Шульц и другие.