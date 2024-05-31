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Квартирный вопрос довёл Степана Девонина и Алину Алексееву до "Развода по расчёту"

В понедельник, 3 июня, на канале ТНТ состоится премьера сериала ""Развод по расчёту". Из "говорящего" названия проекта следует, что он расскажет о молодой паре, которая из меркантильных интересов решается на фиктивное расставание.

Сериал "Развода по расчёту".
Сериал "Развода по расчёту".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Главные герои проекта - супруги Степан (Степан Девонин) и Катерина (Алина Алексеева). Уже много лет они живут в двухкомнатной квартире в хрущёвке вместе с дочерью Лизой (Стефания Баушева-Муравьёва) и матерью Катерины Ольгой Григорьевной (Ольга Прокофьева). Неожиданно выясняется, что у семьи есть шанс решить квартирный вопрос, да ещё и за счёт строительной компании, где они оба работают. Владелица фирмы Лариса (Нелли Уварова) хочет провести благотворительную акцию для матерей-одиночек и разыграть среди них десять бесплатных квартир.

Сериал &quot;Развода по расчёту&quot;.
Сериал "Развода по расчёту".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Развода по расчёту&quot;.
Сериал "Развода по расчёту".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Развода по расчёту&quot;.
Сериал "Развода по расчёту".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Сериал &quot;Развода по расчёту&quot;.
Сериал "Развода по расчёту".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Столкнувшись с заманчивой перспективой получить безвозмездное жильё, пара решает быстро развестись. Тогда Катерина сможет подать заявку на участие, а получив квартиру, легко снова узаконить отношения. Однако, пара не подозревает, что поддерживать легенду о разрыве не так просто. Более того, фиктивный развод легко может превратиться в реальный.

Кроме вышеупомянутых актёров в фильме заняты: Ирина Темичева, Дмитрий Белоцерковский, Вячеслав Чепурченко, Павел Артемьев, Жанна Эппле, Галина Безрук и другие.

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