О чём шоу "Клиника счастья. Реалити" и чем оно отличается от известного сериала

Стриминговые платформы давно превратились в альтернативу эфирному телевидению. Там можно найти не только фильмы и сериалы, но и спортивные трансляции, документальные проекты, а теперь ещё и реалити-шоу. В субботу, 1 июня, в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера проекта "Клиника счастья. Реалити". В отличие от многочисленных шоу, которые появляются в видеосервисах либо после телеэфира , либо одновременно, этот проект создавался специально для онлайна.

"Клиника счастья. Реалити" - это проект, посвящённый всем аспектам важной и сложной темы семейных отношений. Проект переносит в реальную жизнь уникальную клинику из популярного сериала с Дарьей Мороз. Экспертами шоу стали уникальные специалисты - эндокринологи, сексологи и психологи, которым предстоит помочь 24 парам из 16 городов нашей страны разобраться с проблемами, мешающими им жить полноценной жизнью, потому что для их решения уже есть понятные и хорошо изученные инструменты.

"Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

В каждом выпуске - новые семьи с разными судьбами, но одним запросом: спасти семью и стать счастливыми. Все пары проведут в стенах клиники по три дня: им предстоит медицинский чекап с рекомендациями, индивидуальная практика и психологический разбор проблем.

Наставниками героев станут Светлана Калиниченко - основатель Клиники гормонального здоровья и холистической медицины, которая и стала прототипом "Клиники счастья" из одноименного сериала; заведующий онкоурологического, онкогинекологического отделения РНЦРР и кафедрой спортивной медицины РУДН Александр Дзидзария; главный врач Клиники гормонального здоровья и холистической медицины, врач-кардиолог, доцент кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины ФНМО МИ РУДН Леонид Ворслов; психолог, семейный системный психотерапевт, сертифицированный семейный коуч Юлия Дердо; сексолог, клинический психолог Наталья Романовская; руководитель экспертного центра по лечению ожирения и сахарного диабета Татьяна Свидерская.

"Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion. "Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

Проект "Клиника счастья. Реалити" - первое в России реалити по мотивам сериала. Ранее никто не рассматривал счастье с точки зрения науки, не изучал его так, как это делают специалисты проекта. Создатели впервые взглянули на семейные отношения комплексно, учитывая абсолютно все их аспекты: чувства, интимная жизнь, гормональный баланс, и влияние на взаимодействие в парах.

Ведущей реалити и проводником к счастью героев, стала Аврора, одна их самых популярных ведущих российского телевидения, а также жена и мама с большим опытом семейной жизни.

"Клиника счастья. Реалити". Пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion.

"Когда работаешь над реалити, никогда не знаешь, в какую сторону вырулит история. Для каждой пары у нас были подготовлены события и практики, но в какой-то момент вдруг начинали открываться новые вводные, новые откровения, появлялись новые реакции. Тем и интереснее работа - было много непредсказуемого и удивительного. Для меня это был проект мечты. Участники шоу - обычные люди, которые живут в разных городах России, от Москвы до Владивостока. Поэтому истории и будут интересны зрителям. Они увидят в этих людей себя, свои проблемы. Даже я в историях пар увидела ситуации, которые и я проживала в своей жизни. В этом и есть интерес, "соль" проекта", - уверена Аврора.