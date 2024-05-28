В шоу "ВИА Суперстар!" определились явные лидеры и претенденты на вылет

В эфир НТВ вышел третий выпуск нового музыкального шоу "ВИА Суперстар!", а это значит, что проект перевалил за экватор. За звание "суперстаров" борются восемь музыкальных коллективов, пик популярности которых пришёлся на 1980-1990-е и нулевые. Третий конкурсный день был посвящён композициям народной артистки России, "Императрицы" Ирины Аллегровой.

В этот вечер сама певица присоединилась к присутствующим в зале по видеосвязи, стала пятым членом жюри и выставляла оценки участникам наравне со своими коллегами. Таким образом, в этом выпуске каждый коллектив мог набрать максимально 10 баллов, а не 8, как обычно.



"Спасибо большое за такое уважение ко мне, недаром, значит, на свете живу. Я никогда не хожу в жюри, потому что, наверное, у меня очень большие требования к такому званию, как артист. Мне легче было бы, если бы это были не мои песни. Я постаралась быть искренней. О справедливости речи не идёт, потому что многие будут со мной не согласны, я уверена. Что я смогу принять - я приму, с тем, что я не смогу принять, я постараюсь быть честна", - напутствовала участников Аллегрова.

"ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Так, группа "Вирус" исполнила песню "Глупый мальчишка", ВИА "Лейся, песня!" - "Не обернусь", "Чи-Ли" - "Фотография 9х12", "Форум" выбрал кавер Саши Санта "Тучи" на композицию "Я тучи разведу руками", группа "Стрелки" - "Свадебные цветы", "Балаган Лимитед" - "Угонщица", ВИА "Белорусские легенды" так проникновенно спел хит "Верьте в любовь, девчонки", что члены жюри попросили артистов исполнить его на бис, а "Божьей коровке", выбравшей трек "Моя семья", на сцене подпевали ведущие и члены жюри шоу.

"ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

По итогам трёх выпусков лидером стал ВИА "Белорусские легенды" с 26 баллами. Вторую строчку заняла группа "Балаган лимитед", набравшая 24 балла. Третье место разделили "Божья коровка" и "Вирус" с 23 баллами. Группа "Форум" с 20 баллами расположилась за ними. "Чи-Ли" и "Стрелки" набрали 19 и 18 баллов соответственно. На последней строчке турнирной таблицы второй выпуск подряд расположился ВИА "Лейся, песня!" с 17 баллами.

"ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ. "ВИА Суперстар!". Третий выпуск. Пресс-служба телеканала НТВ.

Согласно правилам, если два выпуска подряд коллектив получает наименьшее количество баллов и оказывается на последней строке турнирной таблицы, то он выбывает из проекта. Однако один раз за весь сезон члены жюри могут спасти одну группу, но только в том случае, если решение будет единогласным. В этот раз они решили воспользоваться этой возможностью и оставили ВИА "Лейся, песня!" в проекте. Теперь им никто помочь не сможет, а борьба на проекте обостряется как на вершине турнирной таблицы, так и внизу.