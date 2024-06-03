Нонна Гришаева возглавила отряд космических изгоев

Сегодня сериалы снимаются быстро - вот только опубликован релиз о разбитых тарелочках, а спустя 3-4 месяца он уже в эфире на стриминге. О начале работы над сериалом "Гелий-3", который с 3 июня начинают показывать на СТС, впервые было сообщено весной 2021 года и вот 21-серийная фантастическая комедия наконец-то добралась до зрителей, изменив название на "Луну и мир".

По сюжету в 2040 году "Рускосмос" запускает станцию "Закат-1" на Луне с целью защитить Землю от опасного астероида. Новую структуру возглавила чудаковатая Ирина Цветкова, у которой в подчинении оказались не менее странные сотрудники: недалёкий майор Слава (Кирилл Мелехов), пилот-хамка София (Мария Лисовая), бестолковые инженеры Юрич и Рома (Юрий Грубник, Артём Сучков) и другие специалисты, не нашедшие место на родной планете. Коллектив инициативных идиотов - уже достойный повод для веселья, однако авторы сериала не зря специализировались на детективах. Очень скоро выясняется, что миссия по спасению человечества - всего лишь прикрытие для незаконной добычи дефицитного гелия-3...

Сериал "Луна и мир". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Луна и мир". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Луна и мир". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Луна и мир". Пресс-служба телеканала СТС. Сериал "Луна и мир". Пресс-служба телеканала СТС.

"Новая история сочетает два моих любимых жанра - комедию и фантастику. В проекте будет много отсылок к известным фантастическим картинам. Например, мы снимаем в декорациях, напоминающих атмосферу фильма "Чужие". Будут и космические корабли, и луноходы, и техника будущего - и в таком необычном антураже мы ещё и посмеёмся", - говорит сценарист и режиссёр Илья Куликов.

Кстати, гелий-3 - вещь действительно нужная (он, к примеру, используется в магнитно-резонансной томографии), а на Луне его запасы весьма велики.

Сериал "Луна и мир". Пресс-служба телеканала СТС.

Над костюмами команды "Закат-1" работала художник Полина Лосева, которая в процессе подготовки изучила форму советских, российских и американских космонавтов в московском Музее космонавтики и пересмотрела последние космические хиты - "Интерстеллар" и "Марсианин". Кроме формы, исполнители главных ролей примерят специально созданные для сериала защитные маски, бронежилеты, шлемы, бомбер со светящимся экраном, комбинезоны, пижаму и другую одежду космического будущего.