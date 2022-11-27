Забытый праздник
Между тем разве могли бы мы чествовать защитников Отечества, космонавтов, учителей и многих-многих других заслуженных и уважаемых людей самых разных профессий, если бы не мама, которая однажды отказалась от каких-то своих интересов, амбиций, желаний ради своего сына или дочери.
Мама, самозабвенно посвятив себя ребёнку, никогда не руководствуется «благодарностью», которую когда-нибудь услышит от своего чада. Она видит свою миссию в том, чтобы растить из него хорошего, нужного, востребованного человека, который найдёт в жизни своё предназначение, будет счастлив, ни в чём не будет нуждаться, будет просто жить большего матерям и не нужно. Но может быть, из этой «благодарности», а точнее, из того, способны мы на неё или нет, и стоит делать вывод о нашем обществе?
Достойные ли мы продолжатели наших матерей или… День матери для нас лишь один из многих дней. Мы переворачиваем календарь. А там уже понедельник, день тяжёлый. И жизнь снова идёт своим чередом. Суетная и стремительная жизнь, полная преодолений, побед, достижений, стремлений кардинально меняется лишь однажды: когда у человека появляются свои собственные дети.
17 детей не предел
Впрочем, мы не первые, кто принимает материнский труд как нечто само собой разумеющееся. Матерям суждено находиться в тени своих детей и жить уже не столько своей, сколько их жизнью. Стоило появиться на свет их первенцу, как матери бросали все свои силы на его «взращивание».
Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни.
Причём, если сегодня женщины не просто рожают детей, а «позволяют» их себе, то ещё несколько веков назад матери не знали иной задачи, чем приумножать род. Три-четыре ребёнка в семье считались очень незначительным потомством, которое обычно объяснялось болезнями матери или отца или тем, что мама рано умирала.
Традиционно количество детей в русских семьях достигало десяти человек и более — посмотрите на старые фотографии своих прабабушек и прадедушек, и вы наверняка обнаружите, что предыдущие поколения были более плодовиты, чем последующие.
Выдающийся русский химик Дмитрий Иванович Менделеев был… 17 ребёнком в семье. Все мы знаем, что он тот самый человек, который изобрёл знаменитую периодическую таблицу химических элементов. Но никто не интересовался: кто была та женщина, без которой Дмитрий Менделеев просто не мог бы появиться на свет… Маму Менделеева звали Марией Дмитриевной. Помимо того, что она воспитывала своих многочисленных детей, она ещё и успевала управлять собственным стекольным заводом. Именно на этом заводе будущий учёный, наблюдая за процессом стеклоделия, начал мечтать о своих опытах. Мария Дмитриевна не только обнаружила в нём этот интерес, но и смогла предвидеть, что он может выйти за рамки простого любопытства.
Отец Менделеева умер, когда будущий ученый был ещё подростком. А завод сгорел при неизвестных обстоятельствах. Однако никакие неудачи не могли остановить Марию Дмитриевну, которая верила в особое предназначение своего младшего сына. Несмотря на возраст и отсутствие средств и связей, она отважилась отправиться с Дмитрием из Тобольска в столицу, чтобы он мог получить достойное образование. В 1855 году Дмитрий Менделеев окончил физико-математический факультет Главного педагогического института в Санкт-Петербурге.
Позже, спустя годы, он не раз будет говорить, что все его открытия осуществились благодаря матери. Ей он посвятит свой первый крупный научный труд «Исследования водных растворов по удельному весу» и в посвящении напишет следующие слова: «Вашего последыша семнадцатого из рождённых Вами Вы подняли на ноги, вскормили своим трудом после смерти батюшки, ведя заводское дело, Вы научили любить природу с её правдою, науку с её истиной, родину со всеми её нераздельнейшими богатствами, дарами, больше всего труд со всеми его горестями и радостями, Вы заставили научиться труду и видеть в нём одном всему опору, Вы вывезли с этими внушениями и доверчиво отдали в науку, сознательно чувствуя, что это будет последнее Ваше дело. Вы, умирая, внушали любовь, труд и настойчивость. Приняв от Вас так много, хоть малым, быть может последним, Вашу память почитаю».
Главная миссия
«Материнство» в классическом понимании — это основная миссия женщины на планете. Однако в современном мире, когда идеи чайлдфри овладели умами миллионов, а эгоизм возведён в абсолют, женщина позволяет себе выбирать: рожать ей ребёнка или нет. Думает, скольких детей может себе позволить исходя из материальных, жилищных, физических возможностей. Часто дети появляются поздно, и их количество редко превышает одного-двух.
Рожать много детей в наши дни решаются далеко не все. Сейчас многодетная это семья с тремя детьми. Да, государство повернулось лицом к матерям, гарантии, права, законы чаще присутствуют только на бумаге, поэтому о женщинах, которые рожают нескольких детей, говорят, что они смелые, рисковые, решительные всё, что угодно. Забывая, что становиться матерью для женщины естественно и без материнства не будет никакого движения вперёд.
Материнство подтверждает успешность
Нашу жизнь нельзя назвать комфортной и предсказуемой. И это отражается на женщине. Она перестает быть исключительно матерью и может позволить себе иметь детей только в том случае, если успешна: когда она в состоянии прокормить себя и своего ребёнка в случае, если муж-отец вдруг поменяет одну семью на другую, что бывает довольно часто (впрочем, порой он вообще отсутствует и помощи в воспитании и содержании детей не оказывает).
Вот почему материнство сегодня такая же часть истории успеха женщины, как, например, строчка о полученном ею образовании или продвижении по карьерной лестнице. В советские годы не модно было иметь много детей. Только глубоко верующие семьи отличались многодетностью. Однако постепенно ситуация меняется.
Сегодня в случае если женщина чувствует себя успешной и востребованной, она осознанно идёт на то, чтобы родить трёх (как Татьяна Михалкова, Валерия, Вера Глаголева, Анастасия Мыскина), четырёх (как Екатерина Климова, Евгения Добровольская и Мария Шукшина), пятерых детей (как Наталья Водянова и Мария Порошина). И становится примером для других. А если таких примеров появится больше, то есть надежда, что мы с меньшим размахом будем встречать Хеллоуин или День святого Патрика, а вот о Дне матери забыть не посмеем.