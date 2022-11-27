Все мы знаем, какого числа празднуются День защитника Отечества, День космонавтики, День ВДВ… 30 января 1998 года в России был учреждён День матери, чтобы подчеркнуть роль главной женщины в жизни каждого человека. Но скажите честно, вы всегда в этот день поздравляете свою маму, находите время приехать к ней в гости, просто позвонить человеку, подарившему вам жизнь? И не кажется ли вам, что день, достоинство и важность которого очевидны и понятны каждому нормальному человеку, в нашей стране отмечается на удивление тихо и безынициативно?

Забытый праздник

Между тем разве могли бы мы чествовать защитников Отечества, космонавтов, учителей и многих-многих других заслуженных и уважаемых людей самых разных профессий, если бы не мама, которая однажды отказалась от каких-то своих интересов, амбиций, желаний ради своего сына или дочери.

Мама, самозабвенно посвятив себя ребёнку, никогда не руководствуется «благодарностью», которую когда-нибудь услышит от своего чада. Она видит свою миссию в том, чтобы растить из него хорошего, нужного, востребованного человека, который найдёт в жизни своё предназначение, будет счастлив, ни в чём не будет нуждаться, будет просто жить большего матерям и не нужно. Но может быть, из этой «благодарности», а точнее, из того, способны мы на неё или нет, и стоит делать вывод о нашем обществе?

Мама и сын делают селфи. freepik.com/Freepik

Достойные ли мы продолжатели наших матерей или… День матери для нас лишь один из многих дней. Мы переворачиваем календарь. А там уже понедельник, день тяжёлый. И жизнь снова идёт своим чередом. Суетная и стремительная жизнь, полная преодолений, побед, достижений, стремлений кардинально меняется лишь однажды: когда у человека появляются свои собственные дети.

17 детей не предел

Впрочем, мы не первые, кто принимает материнский труд как нечто само собой разумеющееся. Матерям суждено находиться в тени своих детей и жить уже не столько своей, сколько их жизнью. Стоило появиться на свет их первенцу, как матери бросали все свои силы на его «взращивание».

Из поколения в поколение для каждого человека мама — самый главный человек в жизни.

Причём, если сегодня женщины не просто рожают детей, а «позволяют» их себе, то ещё несколько веков назад матери не знали иной задачи, чем приумножать род. Три-четыре ребёнка в семье считались очень незначительным потомством, которое обычно объяснялось болезнями матери или отца или тем, что мама рано умирала.

Семья. freepik.com/pressfoto

Традиционно количество детей в русских семьях достигало десяти человек и более — посмотрите на старые фотографии своих прабабушек и прадедушек, и вы наверняка обнаружите, что предыдущие поколения были более плодовиты, чем последующие.

Выдающийся русский химик Дмитрий Иванович Менделеев был… 17 ребёнком в семье. Все мы знаем, что он тот самый человек, который изобрёл знаменитую периодическую таблицу химических элементов. Но никто не интересовался: кто была та женщина, без которой Дмитрий Менделеев просто не мог бы появиться на свет… Маму Менделеева звали Марией Дмитриевной. Помимо того, что она воспитывала своих многочисленных детей, она ещё и успевала управлять собственным стекольным заводом. Именно на этом заводе будущий учёный, наблюдая за процессом стеклоделия, начал мечтать о своих опытах. Мария Дмитриевна не только обнаружила в нём этот интерес, но и смогла предвидеть, что он может выйти за рамки простого любопытства.

Отец Менделеева умер, когда будущий ученый был ещё подростком. А завод сгорел при неизвестных обстоятельствах. Однако никакие неудачи не могли остановить Марию Дмитриевну, которая верила в особое предназначение своего младшего сына. Несмотря на возраст и отсутствие средств и связей, она отважилась отправиться с Дмитрием из Тобольска в столицу, чтобы он мог получить достойное образование. В 1855 году Дмитрий Менделеев окончил физико-математический факультет Главного педагогического института в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Менделеев. Creative Commons

Позже, спустя годы, он не раз будет говорить, что все его открытия осуществились благодаря матери. Ей он посвятит свой первый крупный научный труд «Исследования водных растворов по удельному весу» и в посвящении напишет следующие слова: «Вашего последыша семнадцатого из рождённых Вами Вы подняли на ноги, вскормили своим трудом после смерти батюшки, ведя заводское дело, Вы научили любить природу с её правдою, науку с её истиной, родину со всеми её нераздельнейшими богатствами, дарами, больше всего труд со всеми его горестями и радостями, Вы заставили научиться труду и видеть в нём одном всему опору, Вы вывезли с этими внушениями и доверчиво отдали в науку, сознательно чувствуя, что это будет последнее Ваше дело. Вы, умирая, внушали любовь, труд и настойчивость. Приняв от Вас так много, хоть малым, быть может последним, Вашу память почитаю».

Главная миссия

«Материнство» в классическом понимании — это основная миссия женщины на планете. Однако в современном мире, когда идеи чайлдфри овладели умами миллионов, а эгоизм возведён в абсолют, женщина позволяет себе выбирать: рожать ей ребёнка или нет. Думает, скольких детей может себе позволить исходя из материальных, жилищных, физических возможностей. Часто дети появляются поздно, и их количество редко превышает одного-двух.

Мама и маленькая дочка. freepik.com/teksomolika

Рожать много детей в наши дни решаются далеко не все. Сейчас многодетная это семья с тремя детьми. Да, государство повернулось лицом к матерям, гарантии, права, законы чаще присутствуют только на бумаге, поэтому о женщинах, которые рожают нескольких детей, говорят, что они смелые, рисковые, решительные всё, что угодно. Забывая, что становиться матерью для женщины естественно и без материнства не будет никакого движения вперёд.

Материнство подтверждает успешность

Нашу жизнь нельзя назвать комфортной и предсказуемой. И это отражается на женщине. Она перестает быть исключительно матерью и может позволить себе иметь детей только в том случае, если успешна: когда она в состоянии прокормить себя и своего ребёнка в случае, если муж-отец вдруг поменяет одну семью на другую, что бывает довольно часто (впрочем, порой он вообще отсутствует и помощи в воспитании и содержании детей не оказывает).

Семья — мама , дочь и внучка. freepik.com/Freepik

Вот почему материнство сегодня такая же часть истории успеха женщины, как, например, строчка о полученном ею образовании или продвижении по карьерной лестнице. В советские годы не модно было иметь много детей. Только глубоко верующие семьи отличались многодетностью. Однако постепенно ситуация меняется.

День матери. freepik.com/gpointstudio

Сегодня в случае если женщина чувствует себя успешной и востребованной, она осознанно идёт на то, чтобы родить трёх (как Татьяна Михалкова, Валерия, Вера Глаголева, Анастасия Мыскина), четырёх (как Екатерина Климова, Евгения Добровольская и Мария Шукшина), пятерых детей (как Наталья Водянова и Мария Порошина). И становится примером для других. А если таких примеров появится больше, то есть надежда, что мы с меньшим размахом будем встречать Хеллоуин или День святого Патрика, а вот о Дне матери забыть не посмеем.