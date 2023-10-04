Почему не состоялась премьера сериала "Безбашенная" с Екатериной Варнавой

Широко разрекламированный показ комедийного сериала "Безбашенная" должен был состояться в онлайн-кинотеатре Kion в воскресенье, 1 октября. За несколько дней до этого в кинотеатре "Художественный" состоялась светская премьера первых эпизодов, а фильм попал в рекомендации профильных сайтов.

Сюжет фильма построен на забавных перипетиях, произошедших в жизни столичной штучки Вики, которая в реальности жена крупного чиновника, вынужденная уехать вслед за мужем в маленький сибирский городок Таштагол. В результате череды комичных происшествий она теряет память, напрочь забывая, кто она и откуда. Вика приходит в себя в домике нелюдимого лесника Михаила, который в одиночку воспитывает троих детей. Воспользовавшись тем, что Вика ничего не помнит, дети решают "сделать" её своей мамой.

Сериал "Безбашенная". Пресс-служба ведеосервиса Kion.

Однако в назначенный день зрители не смогли увидеть комедию с Екатериной Варнавой в главной роли. Без объяснения причин с сайта Kion исчезла карточка сериала. Сам сервис от комментариев воздерживается, а зрители гадают, какую такую крамолу увидели в проекте? Ведь это не вольнодумный, хотя и выверенный в контролирующих органах "День гнева", который тоже временно пропадал из библиотеки стриминг-платформы. Или у кого-то вызвала вопросы персона Екатерины Варнавы, которая не приняла СВО? Какая судьба ждёт "Безбашенную" сказать сложно - не исключено, что она пополнит список "полочного кино". Именно об этом недавно на фестивале "Новый сезон" говорил генпродюсера Kion Игорь Мишин.

Во время церемонии открытия он вышел на сцену в майке с надписью "Пропал друг" и картинкой из новогоднего проекта "Происшествие в стране Мульти-Пульти" с участием Ивана Урганта, который после премьеры тоже пропал с платформы без объяснения причин. Тогда Мишин заявил, что майку с такой надписью могли бы носить многие представители российской киноиндустрии, и констатировал, что у каждой платформы появляется своя секция "полочного кино". По нынешним временам почти политическое заявление.

Не исключено, что таинственное исчезновение "Безбашенной" - ответный ход за демарш Мишина.

Стоит заметить, что когда Kion только выходил на рынок, его лозунгом был "Смело. Честно. Необычно". Потом эти три слова перестали упоминать в рекламе. "Возможность работать "необычно" сохраняется и на сегодняшний день, а вот "смело, честно" начинает как-то дико трансформироваться. Как именно, вряд ли кто-то сможет сейчас описать. Я буду работать до последней возможности реализовывать эти три подхода - смело, честно, необычно - при создании контента. Как только такой возможности не останется совсем, то мой интерес к этому бизнесу просто пропадёт, - говорил в недавнем интервью Мишин о изменившихся подходах в работе.