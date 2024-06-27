Почему желтеет чеснок и что с этим делать?

В начале лета часто бывает, что на кончиках листьев озимого чеснока появляется желтизна и они начинают сохнуть раньше времени. Почему так происходит и что предпринять, чтобы остановить этот процесс? Чтобы исправить ситуацию с пожелтением листьев, необходимо понять причины, которыми оно вызвано. А причин может быть несколько...

Нарушение агротехники

К пожелтению листьев чеснока может привести кислая почва, если при посадке раскисление не производилось. Слишком глубокая посадка чеснока весной также может вызвать пожелтение: на глубине корням слишком холодно, они не функционируют должным образом и не поставляют нужные элементы питания в ткани растения. Слишком поздняя или слишком ранняя посадка тоже может вызвать пожелтение листовой массы. Если осенью под чеснок не вносили удобрение, то весной он может пожелтеть из-за дефицита азота. Неправильный весенний полив (его отсутствие или, напротив, избыток) также отразится на листьях.

Поражение вредителями

Пожелтение листьев может быть следствием деятельности вредителей культуры: стеблевой нематоды, луковой мухи, лукового минёра, лукового листоеда, корневого клеща, луковой блошки и других.

Грибковые заболевания

Если агротехника соответствует требованиям культуры, а чеснок продолжает желтеть, нужно выкопать головку, осмотреть её на предмет признаков заболеваний. Определить болезнь можно по характерным признакам, сверившись со справочником.

С чего начать?

Начинать бороться с пожелтением листьев чеснока стоит с исправления агротехники. В большинстве случаев обработки антистрессовыми препаратами и подкормок бывает достаточно, чтобы поправить ситуацию. Если не смогли

разобраться с причинами пожелтения листьев чеснока - используйте комплексный подход: примите меры как в области агротехники,так и по борьбе с болезнями и вредителями.

Экстренная помощь

Если вы определили, что почва на грядке, где растет чеснок, закислена, а чеснок, как известно, требует нейтральной почвы, стоит внести доломитовую муку из расчёта 400-500 г на 1 кв. м. Доломитовая мука не обжигает корни и листья растений, поэтому можно использовать ее прямо под растение в течение всего огородного сезона.

Если были нарушены сроки или глубина посадки и вы подозреваете, что плохо работают корни, обработайте чеснок любыми биостимуляторами, повышающими устойчивость растений к погодным колебаниям: "Элином", янтарной кислотой, "НВ-101" и т. п.

Первую весеннюю подкормку чеснока необходимо провести с помощью азотных препаратов, которые не слишком быстро уходят из почвы: аммиачной селитрой, мочевиной или сульфатом аммония (20 г на 10 л прогретой на солнце воды). Если не вносили с осени фосфорно-калийные удобрения, используйте комплексные удобрения с содержанием азота: азофоска, нитрофоска, нитроаммофоска в тех же количествах.

Если вы сторонник органического земледелия, замените минеральные составы органическими: настоем коровяка, сброженной травой и т. п. Чтобы восполнить дефицит калия и магния (тоже может вызвать пожелтение), внесите

золу из расчёта 100-150 г на кв. м.

Отрегулируйте полив. Если грядках стоит вода, сделайте бороздки между рядами для отвока влаги от луковиц. Если почва пересохла, полейте грядки (достаточно одного раза в неделю) и замульчируйте соломой, подсушенной скошенной травой или компостом.