Как вырастить болгарский перчик, который будет не хуже магазинного

У сладкого перца есть масса требований к земледельцу, поэтому нам не всегда удаётся получить плоды, которые по размерам, вкусу и толщине сочной стенки не уступали бы магазинному болгарскому красавцу. Возможно ли вообще получить такие в наших широтах? Если подойти к этому процессу со знанием дела, то да. Раскрываем главные секреты!

Персональный парник

Перец считают культурой не самой первой значимости, поэтому часто сажают по остаточному принципу в теплице с помидорами. Конкурировать с мощью корней помидоров он не может. В результате урожаи перца получаются довольно скромные. По-хорошему, тому, кто намерен накрутить на зиму изрядное количество банок лечо, лучше выделить отдельную тепличку под совместную посадку перцев с баклажанами. За неимением её отведите перцам персональный парник-туннель.

Больше, чем один сорт

Для средней полосы выбор сочных и ярких сортов и гибридов перцев - как сладкого, так и острого - довольно скромный. К тому же фото на пакетике с семенами обещает больше, чем даёт реальный результат. Выход следующий: лучше сажать одновременно 2-3 сорта; часть рассады выращивать из своих семян от лучше проявившего себя сорта; взять за правило покупать по два пакетика любого сорта так, чтобы семенной резерв неожиданного лидера оставался на другой год; не пренебрегать возможностью обменяться рассадой с соседями.

Сажайте реже

Кусты перца закладывают наиболее крупные плоды, если они раскидисты и стоят друг от друга на удалении. Высаживайте рассаду сильнорослых сортов и гибридов на расстоянии не менее 40-50 см в ряду друг от друга и 60-70 см между рядами. Для средне- и малорослых сортов достаточно оставлять по 30 см в ряду при расстоянии между рядами 50 см. Имейте в виду, что перцу противопоказаны тяжёлые глинистые, щелочные и кислые почвы. Он может расти только на супесчаных и лёгких суглинистых с нейтральной и слабокислой реакцией. Ещё грядку для перца нельзя разбивать в том месте, где раньше росли овощи родственного ему семейства паслёновых (томаты или баклажаны), из-за общих вредителей и болезней. Лучшие для него предшественники - капуста, корнеплоды, тыквенные и бобовые.

Тепло на весь сезон

Чтобы получить сладкий перец, не хуже магазинного, нужно выбрать лучшие современные сорта {например, Гирлянда, Богатырь, Нафаня). И главное - найти для них тёплое место на весь сезон. Открытый грунт в средней полосе - не вариант. Даже самые холодостойкие сорта дадут плоды не сладкие, не мясистые, по размеру небольшие. Зато перцы, в отличие от помидоров, не боятся перегрева в теплице. Во-первых, они по росту остаются в пределах "безопасного метра" (весь горячий воздух скапливается выше), а во-вторых, они по своей природе более жаростойкие (помидоры берут происхождение из прохладных гор Южной Америки, а перцы родом - из жаркой Индии).

Вольная формировка

Сладкий перец не нуждается в строгой формировке. Куст мало ветвится и не образует потока пасынков, как у помидоров. К тому же на кусте перца довольно мало цветков. Можно сказать, что куст перца "более сознательный", чем у помидора: так он сам сбрасывает первые цветки, не давая им образовать завязь, если считает, что листва и корни ещё не набрали нужного размера для обеспечения плодов питанием. Так что обычно необоснованны июньские сетования садоводов, что, мол, цветки опадают. Наберитесь терпения, заслуженный урожай впереди!

Отчего опадают цветки?

Для нижнего яруса соцветий вообще характерно, что на нём завязываются единичные плоды, часто всего по 2-3 штуки. Это связано ещё и с тем, что ярус закладывается первым в нестабильных погодных условиях: растения запросто могут сбрасывать цветки из-за холода. Иногда причиной является бедность почвы, нехватка какого-либо элемента питания, но такое наблюдается редко. Там, где ведётся плодосмен и применяются богатые по составу удобрения (зола, компост, птичий помет), пусть даже в скромных количествах, сброс цветков из-за нехватки питания исключён.

Компост - под куст

Обычно подкормки перцам необязательны. Для успешной закладки урожая кусты вполне обходятся запасами подготовленной почвы. Если же решите, что в июле-августе подкормка будет кстати, раскидайте компост среди кустов.

Последующее рыхление против сорняков перемешает его с землей, а полив сделает доступным корням.

Болгарский перец. freepik.com/freepik

Окатить паутинного клеща

У перца вредителей немного. Один из них - паутинный клещ. Если его проморгать, потеряете весь урожай. Так что, заметив остановку в развитии кустов (верхние розетки листьев перестают нормально расти) и при более внимательном осмотре обнаружив паутинку на краях листьев, а в ней - "бегающие точки", сразу же проводите "водные процедуры" листвы.



Клещ не терпит влажность воздуха (его вспышка всегда происходит при затянувшихся перебоях с поливом), поэтому его нашествие легко устранят ежедневные поливы по листве. Проводите дождевание из шланга рано утром и вечером. После этого теплицу наглухо закрывайте (утром - до наступления жары). Желательно обеспечить такой полив в течение 4-5 дней. После этого можно перейти на обычные поливы раз в несколько дней.

Как укрупнить плоды

В средней полосе перец успевает дать условно три яруса плодов. Нижний: здесь формируются самые первые, они же самые крупные перчины. Второй: закладываются более многочисленные перчины, несколько мельче размером. Оба яруса очень важны для суммарного урожая. Третий: даёт завязи плодов, которые чаще всего не успевают состояться из-за осенних холодов. Отсюда - правило формировки перцев. Основные плоды получатся более крупными, если завязи последнего яруса прищипнуть ещё на уровне цветков в конце августа. Так растение не будет расходовать на них силы. При таком раскладе второй "этаж" неспешно растит плоды всю осень: они неуклонно увеличиваются и постепенно краснеют, это - "ярус заготовок". Нижний же ярус обеспечивает вас плодами текущего потребления в течение лета. Их даже полезно срывать побыстрее, что вызывает укрупнение плодов второго яруса.

Когда нужны подпорки?

В большинстве случаев одревесневший стебель у куста перца способен нести тяжесть плодов без подвязки к опоре. Если же ваш сорт или гибрид настолько высокорослый, что кусты начали заваливаться под нагрузкой урожая, подвяжите их к воткнутым жердинам.

Урожай не прозевай

Сорта с тёмно окрашенными плодами, которые при созревании становятся малинового, вишнёвого, иногда почти чёрного цвета, значительно сильнее нагреваются солнцем, чем зеленые сорта. Созревшие перцы в августе могут попечься даже при открытых нараспашку дверях и форточках. Этим объясняются непонятные очаги загнивания на успешно сформированных красавцах, которые их владелец не снял вовремя.