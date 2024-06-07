Уничтожить на корню! Какую стратегию борьбы с сорняками выбрать дачнику

Весенне-летнее тепло пробуждает к жизни не только культурные посадки, но и многочисленную сорную растительность. Борьба с ней ведётся садоводами и огородниками не одно тысячелетие, но до окончательной победы ещё далеко. Да и вряд ли она когда-нибудь наступит, ведь дикие растения практически неистребимы.

Благодаря хорошо развитой корневой системе, сорняки потребляют 30-40% и более вносимых в почву минеральных удобрений и поливной воды, затеняют овощные культуры, И если не бороться с ними, то вообще можно не получить долгожданный урожай. Как это делать с толком?

Применяйте севооборот

Одной из мер борьбы с сорняками является применение севооборота на дачном участке. Если сказать проще, необходимо на грядке каждый год сажать другую культуру. Многие, наверное, замечали, что на посадках картофеля в конце лета свирепствуют поздние яровые сорняки (голинзога обыкновенная, щирица обыкновенная, щетинник сизый и др.), которые к уборке клубней успевают обсемениться. Если мы на следующий год на этой грядке посеем горох или посадим лук или чеснок, то они вытеснят "дикарей", и после уборки этих культур бороться с остатками вышеназванных сорняков будет гораздо проще.

Прополка - работа без толка?

Одним из первых агротехнических приёмов, направленных на уничтожение сорняков, является довсходовое боронование. Специалисты называют его боронованием в фазе "белых нитей". Семена сорных растений лучше приспособлены к низкой температуре почвы в весенний период и уже на 3-4-й день после посева на поверхности грядки появляются их всходы. По внешнему виду они напоминают небольшие кусочки белой нитки и в этот момент своей жизни очень чувствительны к механическим повреждениям. Если в утренние часы провести боронование поперёк рядков, то около 80 % всходов будет уничтожено.

Дачница. freepik.com/free-photo/stockking

В дальнейшем же основным способом борьбы с "дикарями" является прополка с помощью мотыги. Делать это нужно регулярно, чтобы не дать разрастись однолетним сорнякам и постепенно истощать подземные части многолетних. Но надо помнить, что в небрежных руках мотыга может принести больше вреда, нежели пользы. Поэтому её надо держать подальше от стеблей овощных культур и не заглублять лезвие больше, чем на 2,5 см от поверхности почвы.

В последнее время всё чаще применяются плоскорезы различных конструкций. С их помощью надземная часть сорняков отсекается на глубине 3-4 см от корневой системы, что подрывает силы этих растений. И после нескольких таких не очень трудоемких обработок жизнеспособность сорняков резко падает.

А вот ранняя весенняя перекопка грядок часто ничего не даёт в плане борьбы с сорняками, даже наоборот, способствует их распространению. Ведь в данном случае ещё не проросшие семена выносятся из глубины почвы ближе к поверхности (за счёт оборота земляного пласта), то есть они попадают в более благоприятные условия.

Мульчирование лишит сорняки света

Один из самых надёжных способов подавления сорняков - создание своего рода "экранов", которые лишают света их прорастающие семена. Без солнечных лучей подавляющая часть растений развиваться не может. В качестве мульчи обычно используют компост, перегной, торф, биогумус, сено, солому, бумагу, скошенную и выполотую траву, опавшие листья, сосновую кору, скорлупу от яиц или орехов.

Конечно, самый доступный вид материала для создания защитного слоя, - компост, являющийся переработанными отходами садово-огородного дела. Но к его использованию следует подходить с осторожностью. Особенно это нужно учитывать начинающим огородникам, которые не знают всех тонкостей его приготовления.

Кстати Одна из важных особенностей сорняков - неравномерное прорастание. Кажется, что на участке удалось победить их, но приходит вторая, а потом и третья волна дикой растительности. Например, растение мари белой имеет три вида семян: первые прорастают в год созревания, вторые спешат взойти лишь следующей весной, третьи дают о себе знать только на третий год после попадания в землю.

Одна из них заключается в том, что нельзя использовать для этой целине только обсемеёенные остатки растений, но даже их цветки. Дело в том, что умногих растений продолжается созревание семян даже в срезанных соцветиях.

На плодово-ягодных культурах также можно применять мульчирование поверхности почвы различными материалами. Для этой цели годятся соломенная резка, опилки, торф, кора, черный спанбонд и т. п. На посадках голубики почву вокруг куста или в приствольной полосе рекомендуется замульчировать опилками, а на малине - корой слоем около 10 см. Для борьбы с сорняками на плантациях земляники при посадке можно использовать черный спанбонд, а если это не сделано, то в междурядья земляники можно положить соломенную резку.

Дорожки между грядками рекомендуется засыпать рыхлой мульчей - мелкими камешками, щепой, корой. А если под этим слоем предварительно подстелить геотекстиль, то сорняки лишатся всех шансов выбраться на поверхность.

Добрый совет Проверить компост на наличие семян сорняков можно следующим образом: насыпьте кучку перегноя, который планируется использовать в качестве мульчи, обильно полейте её водой и закройте полиэтиленовой плёнкой. Наличие появившихся через несколько дней всходов дикой растительности свидетельствует о сильной засоренности компоста. В этом случае его надо обработать препаратами, ускоряющими процессы разложения, которому подвергнутся в том числе и семена.

Смешанные посадки

Одна из самых плодотворных идей - заместить сорную растительность культурными растениями. Это можно сделать, если применить смешанные посадки, выращивая вместе на одной грядке овощи, ягоды, цветы, лекарственные травы. В данном случае растения-уплотнители играют роль живой мульчи.



Большую пользу приносят в этом качестве бархатцы. Корни этих цветов выделяют особое вещество - тиофен, которое губительно действует на многие сорняки, особенно пырей ползучий и хвощ полевой. Кроме того, фитонциды, выделяемые бархатцами, отпугивают многих насекомых-вредителей, в числе которых проволочники, колорадские жуки, нематоды, совки, медведки, капустные белянки, долгоносики, луковые мухи, различные виды тли. Но выделяемые бархатцами вещества могут отрицательно влиять и на некоторые культурные растения. В частности, они угнетающе действуют на представителей семейства бобовых.

Осторожнее с гербицидами!

А вот применение столь популярных сейчас гербицидов стоит ограничить. Большинство их создаётся на основе сильнейшего вещества - глифосата. И хотя производители успокаивают нас информацией о безвредности этого яда для человека и в целом окружающей среды, некоторые учёные полагают, что он может спровоцировать онкологические болезни.