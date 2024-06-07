Слава богу, ты пришла! Юлия Меньшова вернулась в телеэфир с душевными и умными разговорами

В это было трудно поверить, но это случилось: на федеральное ТВ возвращается любимица зрителей Юлия Меньшова! С 8 июня по выходным в эфир телеканала "Домашний" будет выходить её авторская программа "Сама Меньшова", очень популярная в Сети. Юлия Владимировна не была в эфире почти пять лет, после того как по собственному желанию ушла из передачи "Сегодня вечером" на Первом канале.

Когда в Сети стало возможно выкладывать не только ржачные короткие видео, но и проекты вполне эфирного формата, многие вдруг решили стать интервьерами. Два стула, облезлая стенка, плохой русский язык, матерки без запикиваний - чего мы только не видели за последнюю пятилетку! Мало кто их самопровозглашённых журналистов сомневался в собственной компетенции, ставя свою персону если не выше того же Познера, но недалеко ниже. На этом фоне Юлия Меньшова с вдумчивым лицом и грамотной речью порождала у зрителей со стажем ностальгию по временам, когда кресло ведущего доверяли не кому попало.

Пошла своим путём

Юлия Меньшова. Пресс-служба телеканала "Домашний".

Ведущую первого на российском телевидении женского ток-шоу "Я сама", которое выходило на ТВ-6 и сделало Юлию звездой, не было видно только для тех, кто не смотрит YouTube и привык довольствоваться тем, что показывают в эфире на 20 каналах мультиплексов. Всё это время она была загружена работой - после смерти своего легендарного отца "подхватила" его курс во ВГИКе, также звезда фильма "Маня, действуй!" занята в антрепризных спектаклях.

Юлия Меньшова. Пресс-служба телеканала "Домашний".

Пришла и говорю

Юлия Меньшова. Пресс-служба телеканала "Домашний".

Юлия завоевала любовь публики как ведущая-собеседник таких телепрограмм как "Продолжение следует" и "Наедине со всеми". Перейдя на просторы интернета, она и там обрела постоянную аудиторию (у YouTube-канала "Сама Меньшова" 2,39 млн подписчиков). В её проекте сложилась уникальная форма коммуникации автора и героя - честный разговор про истинные ценности и настоящие отношения. Кроме интервью со звёздами, Юлия встречается с интересными экспертами (психологи, диетологи, астрологи и т. д.).

На ТВ Меньшова возвращается с таким же форматом телешоу - на "Домашнем" покажут наиболее популярные у интернет-аудитории выпуски, где о своей работе и личной жизни расскажет певица Татьяна Буланова, а жена Романа Костомарова Оксана Домнина поделится историей настоящей любви и борьбы с болезнью фигуриста. Также зрители увидят выпуски с экспертами - о самых насущных вопросах: как не откладывать жизнь до похудения, хорошо выглядеть в 50+, почему моногамия женщин - это миф, какие ошибки совершают женщины в вопросах косметологии и многие другие.



Юлия Меньшова умеет делать познавательные и увлекательные для зрителей интервью, аудитория в Сети и на телеканале разная, поэтому ожидается, что интерес к её шоу у потенциальной (женской) аудитории будет высоким. Жалко только, что время в эфире ей выделили очень позднее - после 23.00. Видимо, проверенные временем форматы вроде "Понять. Простить" и "Знахарка" руководству канала пока ближе...