Счастье луковое: 5 причин не выбрасывать шелуху

Льют слёзы при очистке лука только неопытные хозяйки и главный герой загадки про "раздевание" этого овоща. Для знающих людей очистка луковицы - это возможность получить ценное сырьё.

Согласно некоторым исследованиям, луковая шелуха даже более ценный продукт, чем сам лук! Она богата антиоксидантами, клетчаткой, витаминами A, C, E и необходимыми для сердца флавоноидами. Следовательно, отвар шелухи способен снижать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, положительно влиять на желудочно-кишечный тракт, облегчает кашель.

Помогает при кашле

Облегчить страдания больного при сильном кашле можно следующим образом. Два стакана луковой шелухи залить литром холодной воды, довести до кипения и оставить на медленном огне, пока жидкость не выкипит наполовину. Отвар полностью охладить, процедить и принимать отвар по 2 столовые ложки 4-5 раз в

день.

Лечит бронхит

При бронхите помогает компресс из луковой шелухи. Стакан шелухи залейте стаканом крутого кипятка, накройте крышкой и дайте настояться в течение 20 минут. Смочите в отваре марлю, положите на грудь, сверху накройте полиэтиленом и чем-то тёплым. Держать компресс 30 минут, делать можно 3 раза в день.

Укрепляет волосы

Красивые волосы. freepik.com/valuavitaly

Настой из луковой шелухи укрепляет корни волос, улучшает их рост, придаёт красивый блеск. Возьмите любую неметаллическую ёмкость, поместите в неё луковую шелуху и залейте тёплой кипячёной водой в пропорции 1:2. Накройте крышкой, уберите в тёмное место и настаивайте сутки. Процедите, поместите в холодильник. Ополаскивайте настоем волосы каждый раз после мытья в течение 2-3 недель.

Снимает боль в ногах

Усталость и боль великолепно снимает масло с шелухой. Разотрите горсть луковой шелухи и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла или масла виноградных косточек. Настаивайте 10-12 дней в стеклянной посуде вдали от солнечного света. Массируйте этим маслом ножки 2-3 раза в неделю, и сразу почувствуете облегчение.

Борется с кожными заболеваниями

Мазь на основе луковой шелухи - великолепное средство от дерматитов, мелких ран, грибка и бородавок. Максимально мелко изрубите луковую шелуху, смешайте её с 50 г вазелина или нейтральным жирным кремом в пропорции 2:3. Наносите это средство 2 раза в день на поражённую кожу.