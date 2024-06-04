4 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
КИНО & ТВ ЗВЕЗДЫ СОВЕТЫ
Сторми Дэниелс.
Экс-президент США подорвался на секс-бомбе в зале суда

Счастье луковое: 5 причин не выбрасывать шелуху

Льют слёзы при очистке лука только неопытные хозяйки и главный герой загадки про "раздевание" этого овоща. Для знающих людей очистка луковицы - это возможность получить ценное сырьё.

Лук.
Лук.
freepik.com/photoroyalty

Согласно некоторым исследованиям, луковая шелуха даже более ценный продукт, чем сам лук! Она богата антиоксидантами, клетчаткой, витаминами A, C, E и необходимыми для сердца флавоноидами. Следовательно, отвар шелухи способен снижать риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, положительно влиять на желудочно-кишечный тракт, облегчает кашель.

Помогает при кашле

Облегчить страдания больного при сильном кашле можно следующим образом. Два стакана луковой шелухи залить литром холодной воды, довести до кипения и оставить на медленном огне, пока жидкость не выкипит наполовину. Отвар полностью охладить, процедить и принимать отвар по 2 столовые ложки 4-5 раз в
день.

Лечит бронхит

При бронхите помогает компресс из луковой шелухи. Стакан шелухи залейте стаканом крутого кипятка, накройте крышкой и дайте настояться в течение 20 минут. Смочите в отваре марлю, положите на грудь, сверху накройте полиэтиленом и чем-то тёплым. Держать компресс 30 минут, делать можно 3 раза в день.

Укрепляет волосы

Красивые волосы.
Красивые волосы.
freepik.com/valuavitaly

Настой из луковой шелухи укрепляет корни волос, улучшает их рост, придаёт красивый блеск. Возьмите любую неметаллическую ёмкость, поместите в неё луковую шелуху и залейте тёплой кипячёной водой в пропорции 1:2. Накройте крышкой, уберите в тёмное место и настаивайте сутки. Процедите, поместите в холодильник. Ополаскивайте настоем волосы каждый раз после мытья в течение 2-3 недель.

Снимает боль в ногах

Усталость и боль великолепно снимает масло с шелухой. Разотрите горсть луковой шелухи и добавьте 2 столовые ложки оливкового масла или масла виноградных косточек. Настаивайте 10-12 дней в стеклянной посуде вдали от солнечного света. Массируйте этим маслом ножки 2-3 раза в неделю, и сразу почувствуете облегчение.

Борется с кожными заболеваниями

Мазь на основе луковой шелухи - великолепное средство от дерматитов, мелких ран, грибка и бородавок. Максимально мелко изрубите луковую шелуху, смешайте её с 50 г вазелина или нейтральным жирным кремом в пропорции 2:3. Наносите это средство 2 раза в день на поражённую кожу.

Смотрите также
Ссылка на эту страницу
Комментарии
Все события
«Душа в заветной лире…»
Игры летнего сезона
Топ-5 маршрутов лета
Каникулы с «Бонифацием»
Присоединяйтесь
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость