Польза и вред древесной золы: каким растения полезна, а каким - нет

Древесную золу на огороде не использует только ленивый. Со школьной скамьи нас учили, что это полезное удобрение, содержащее целый комплекс микроэлементов и много калия. Но так ли безопасно её использовать?

Исключение для голубики

Зола прекрасное удобрение для всех без исключения древесных культур и большей части ягодных кустарников, за исключением голубики. Дело в том, что она предпочитает расти на кислых почвах, а отходы горения почву нейтрализуют, при частом использовании она может даже обладать щелочным эффектом, что негативно отражается на ягоде.

Что касается культур овощных, то очень хорошо отзываются на внесение древесной золы картофель, морковь, ну а из ягодников - земляника садовая. Для того чтобы получить более высокий урожай картофеля, в лунку при посадке клубней необходимо поместить по столовой ложке золы, это увеличит урожай и повысит крахмалистость клубней.

Редис предпочитает произрастать на почвах с небольшой кислотностью, а зола лишает его этой возможности, в связи с чем рост корнеплодов может быть заторможен, а листовые пластинки часто имеют желтоватый оттенок.

Ещё одна культура, под которую древесную золу лучше не вносить, - это арбузы. Они лучше всего растут на слегка кислой почве, а вот на почве нейтральной и уж тем более щелочной растут хуже и многократно возрастает риск загнивания ягод. Понять, что арбузу зола навредила, или определить, достаточно ли кислая почва для этой культуры, можно, внимательно осмотрев верхушки ягод: они обычно тормозят в развитии, ягоды трескаются и начинают гнить.

Щавель тоже совсем не хочет, чтобы его подкармливали древесной золой. Он обожает кислые почвы, ну а на нейтральной и уж тем более щелочной просто не будет расти.

Всё зависит от почвы!

Вы видите, что далеко не все культуры так уж рады будут золе. Вообще, это удобрение нельзя назвать таким уж безвредным, в особенности когда вы понятия не имеете, какова ваша почва, кислая она, нейтральная или щелочная. Почву перед использованием участка лучше сдать на анализ в лабораторию, где подробно расскажут о её составе и об уровне кислотности.

Если бездумно вносить килограммы древесной золы, то вполне можно навредить всем без исключения культурам, ведь она может с лёгкостью превратить кислую почву в нейтральную, а нейтральную сделать щелочной. Кроме того, если в почве уже достаточно много калия, а уж тем более если его избыточное количество, то внесение древесной золы должно быть такому грунту противопоказано.

Важно! Понять, что в почве избыток калия, можно по растениям, они могут раньше времени сбрасывать листья, давать урожай, но вкус плодов, ягод и овощей будет слегка горьковатым (особенно у огурцов), ну а мякоть яблок и груш может быть не белой, а бурой.

Не стоит вносить золу и в почвы с избытком кальция. Если в лабораторию идти лень, то понять, имеет ли место переизбыток кальция, также можно по растениям: у них весьма активно могут развиваться розетки листьев, молодые побеги у помидоров могут отмирать, можно заметить беловатые пятна на листовых пластинках самых разных растений. Но, конечно, для большей части культур зола нужна, на её внесение хорошо отзовутся огурцы, помидоры, все виды лука, перца, любая капуста и, конечно же, виноград.