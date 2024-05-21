Посадим кусты для дачной красоты: какие растения превратят ваш участок из пустыни в оазис

Если ваш дачный участок требует озеленения, то предлагаем рассмотреть в качестве кандидатов на посадку декоративные кустарники. В зависимости от имеющейся площади и особенностей рельефа, а также климатических условий, можно подобрать растения, которые превратят ваш участок из пустыни в оазис.

Определимся с задачами

Для создания живой изгороди можно рассмотреть такие кустарники, как тёрн, кизил, барбарис. Для невысокого ограждения могут подойти липа мелколистная, самшит вечнозелёный, тисс ягодный, лапчатка кустарниковая, смородина золотистая. При возведении высокой формованной изгороди следует обратить внимание на вяз мелколистный, виргинский можжевельник, тую западную, тёрн (быстро разрастается, но хорошо переносит обрезку).

Выбираем место

Большинство кустарников комфортно себя чувствует в условиях солнца или небольшой полутени, супесчаной или суглинистой почвы с большим содержанием органических и минеральных веществ в условиях средней влажности почвы. Уровень pH должен стремиться к 6-7 нейтральный). Если условия выращивания не соответствуют оптимальным для растения показателям, ищите тот вид растения, который будет подходить для заданных условий. Лучше потратить чуть больше времени на поиск нужного саженца, чем потом пытаться "угодить" неподходящему экземпляру.

Правила посадки

Кустарники. freepik.com/freepik

Как только вы доставили саженцы на участок, стоит приступать к посадке. Это обеспечит растениям высокую приживаемость. Особенно актуально это правило в весенний период, когда температура воздуха повышается достаточно быстро. При повышении температуры растения вступают в стадию роста, поэтому им нужен более тщательный уход. Если сразу "заселить" кустарник не получается, то оставьте его в тени до момента посадки.

Уход после посадки

В первое время после посадки растение нуждается в вашем внимании. Его следует поливать, выпрямлять (если оно наклонилось), подсыпать почву в осевшие посадочные ямы. Регулярность полива зависит от погодных условий: если весна тёплая, нужно поливать чаще, в дождь полив лучше ограничить, но в среднем - не менее одного раза в неделю. Обильный полив крупных кустарников производят из шланга из расчёта 75-100 литров воды на 1 кв. м.



Пока молодые растения не приживутся, их не нужно подкармливать, чтобы корневая система развивалась сильной и здоровой. Обращаем внимание, что в первый год после посадки, пока растение ещё не окрепло, оно больше подвержено риску заболеваний. Если у вас возникли подозрения, что растение поражено вредителями или болезнями, важно вовремя принять необходимые меры для борьбы с возбудителями заболевания.

Весной или осенью?

Кустарники. freepik.com/freepik

Посадку кустарников обычно проводят весной или осенью. Основная опасность весенней посадки - пересыхание корневой системы. Чтобы этого избежать, при транспортировке и хранении следует внимательно следить за тем, чтобы корни (земляной ком) всегда были влажными, а ветви находились вдали от палящих лучей весеннего солнца и ветра. Проводить посадку можно сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (конец апреля - начало мая).

Готовим "квартиру" для нового жильца

Территория для посадок должна быть подготовлена: выровнена и очищена, почва улучшена, выкопана ямка для саженца. При установке растения в яму важно, чтобы корневая шейка (утолщение основания ствола, где он переходит в корни) не была заглублена. Если она заглублена, то нужно её освободить. Для этого следует убрать часть почвы с кома (или контейнера). Корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допускается чуть выше), но ни в коем случае не заглублена.