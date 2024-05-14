Как выращивать лук, чтобы получить хороший урожай

Лук - один основополагающих овощей в рационе всего человечества. Нет такой кухни в мире, в которой не использовалось бы это "жгучее" растение. Видов лука известно очень много? и выращивать его просто. В общем, всем хорош - и на грядке, и на столе!

Севок на просушку

Лук на репку выращивают чаще всего из севка. Это малюсенькие луковички, которые, по сути, доращиваются в грядке. Но выращивание севка - это отдельная тема, поэтому поговорим об уже готовом посадочном материале. Итак, приобретённый в магазине севок дома сразу же надо будет просушить. Для этого его рассыпают в любом тёплом сухом месте, но только не рядом с обогревательными приборами.



Если вы по каким-либо причинам не успели равномерно просушить и прогреть луковички, то непосредственно перед посадкой их надо будет замочить в горячей воде (45-50° С) на 10-15 минут, а затем сразу же залить холодной водой. Сторонники дополнительной стимуляции могут после этого обработать лук каким-либо подходящим препаратом ("Циркон", "Гумисол" или "Рост-1"). Когда сажать севок? Главное условие - земля должна быть прогретой. Но не стоит и слишком затягивать посадки, чтобы лук не пошёл сразу в стрелку.

Правильная планировка грядки

Расстояние, на котором надо располагать луковички друг от друга, зависит от размера севка. Между луковичками диаметром до 1 см делают расстояние 4-5 см, диаметром примерно 1,8 см - расстояние 6-7 см, а до 2 см - расстояние 8-10 см. Между грядками лучше оставить около 20 см, чтобы вам было удобнее ухаживать за посадками и чтобы они лучше проветривались. Маленькие луковички присыпаем землёй и плотно приминаем. Первые всходы могут по явиться уже через неделю.

Проветривание приветствуется

Корни лука очень чувствительны к наличию кислорода в почве, поэтому ваши посадки положительно отзовутся на рыхление. Впервые сделать это нужно до того, как лук взойдёт, чтобы избежать появления твёрдой корки. Когда луковицы достигнут среднего размера, надо будет начинать их понемногу разокучивать, то есть отгребать от них землю. Делается это для того, чтобы посадки становились крупнее в размере.

Полив по календарю

Итак, луку необходим полив лишь в первой половине вегетации. Примерно в июле лук начинают поливать меньше, а за две недели до уборки урожая вообще перестают это делать. Но если лето будет слишком сухим, тогда лук поливать надо будет чаще, чтобы рост и созревание луковиц не затормозились.

Лук. freepik.com/stockking

Прополка

Этой процедуре надо уделять особое внимание. Во-первых, у лука, растущего на засоренной грядке, образуется очень толстая шейка, которая затем затрудняет его хранение. Во-вторых, сорняки на грядке повышают влажность, что может привести к заражению грибковыми заболеваниями. Так что на борьбу с сорняками лучше выделить больше времени. С такой задачей легко справятся младшие члены семьи - не стесняйтесь привлекать их к посильной работе.

Что любит лук?

Почва. Хорошо растёт лук на рыхлых и питательных почвах. Особенно не любит почвы кислые, на которых плохо усваивает полезные микроэлементы и поражается ложной мучнистой росой.

Освещение. Сажать лук лучше всего на открытом участке с хорошим освещением.Это растение остро реагирует на продолжительность и интенсивность световогодня.

Влажность воздуха. Сухой воздух не оказывает негативного влияния на рост луковиц. Время для интенсивного полива и опрыскивания - это период массового отрастания пера и формирования луковиц. Избыток влаги в конце вегетации негативно влияет на лёжкость урожая, поэтому полив перед уборкой не приветствуется.

Сорняки и предшественники. Лук очень не любит соседства с сорняками, поэтому его необходимо регулярно пропалывать. Сажать эту культуру лучше после огурцов, томатов, капусты и картофеля. Ежегодная посадка на одном и том же месте тоже не приветствуется. Лук будет расти плохо, болеть. На этом месте посадить лук можно лишь через 3, а лучше через 5 лет. Неподходящие предшественники для лука чеснок и морковь.