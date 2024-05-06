Как оживить малинник весной

Малина у многих растёт буквально сама по себе. Бывают сезоны, когда урожаи отменные, а иногда ягод ну очень мало. Чтобы неурожайные годы вас миновали, придётся за ягодой поухаживать. К слову, уход за этой культурой сложным назвать уж точно нельзя, однако есть ряд операций, которые проводить нужно, и начинать следует именно с весны.

Обрезка

Малину можно обрезать как весной, так и осенью. Делать это несложно, однако важно знать, какая малина растёт на вашем участке. Так, если вы выращиваете малину обыкновенную, то тут будет сложнее - вам нужно удалить (вырезав у поверхности почвы) только те побеги, на которых был урожай. Осенью, на свежую голову, это сделать проще, весной некоторые садоводы, зачастую те, кто только начали выращивать малину на своих участках, могут не отличить новые побеги от тех, на которых были плоды. На самом деле это не так уж и сложно - побеги, что отплодоносили, толще, на них более тёмная кора, они выше и могут быть частично засохшими. Вот их и нужно удалить.

С ремонтантной малиной всё просто - осенью вырезаются все побеги, что образовались, так как такая малина плодоносит на побегах текущего года. Если оставили эту операцию на весну, то с приходом тепла просто удалите все побеги, что остались на поверхности почвы. У малины обыкновенной после удаления старых побегов необходимо произвести осмотр на предмет наличия галлицы. Если заметите утолщения, вздутия, то ниже этих утолщений побеги нужно срезать и сжечь.

Кроме того, можно вырезать очень тонкие побеги, от которых, скорее всего, будет мало толку. Если малина выше полутора метров, то можно её укоротить примерно на треть. Обрезка макушек предотвратит сильное вытягивание, полегание, в случае если малина выращивается без шпалеры, а также будет способствовать ветвлению побегов - таким образом, урожай будет выше.

Весенние обработки

После того как малина обрезана, все растительные остатки собраны и сожжены, можно приступать к проведению защитных мероприятий. Обработок весной можно провести несколько, одновременно защитив малину как от вредителей, так и от болезней.

Малина. freepik.com/prostoleh

После того как температура воздуха установится на плюсовой отметке, можно обработать малину 1%-ной бордоской смесью (100 г на 10 л воды). Спустя неделю можно обработать такими препаратами, как "Фуфанон" или "Карбофос" - на выбор. Затем нужно дождаться периода бутонизации и обязательно до начала цветения обработать препаратом "Актеллик". Такие обработки сократят или вовсе нивелируют вспышки вредителей и болезни на малине. Повторные обработки можно провести после сбора урожая. Однако они будут касаться только малины обыкновенной, так как у ремонтантной осенью просто удаляются все побеги.

Кстати, весной первая обработка бордоской смесью проводится также исключительно на малине обыкновенной, у ремонтантной просто нечего обрабатывать.

Добрый совет Если вы хотите, чтобы ягоды созревали не одновременно, а как бы поочередно в течение сезона, то обрежьте кусты на разную высоту. Часть кустов - на 15 см, часть на половину высоты, а часть так, чтобы остались побеги длиной 20-25 см.

Внесение удобрений

Это ещё один важный момент в весеннем уходе за малиной. Сложного тут ничего нет, обычно под малину вносят комплексное минеральное удобрение, содержащее все три важнейших компонента, а именно азот, фосфор и калий. Таким удобрением является нитроаммофоска. Её можно вносить как в растворенном, так и в сухом виде.



Обычно вносят удобрение после того, как почва освободится от снега и немного подсохнет. Тогда грунт необходимо взрыхлить, после чего рассыпать по поверхности или полить растворенным удобрением. Норма под одно растение малины - 25 г удобрения. На этом весенний уход можно считать законченным.