Повесть о верной любви: 35 лет фильму "31 июня"

Есть даты, которых в календарях не существует, но о них знают практически все, даже если толком не помнят их происхождение. Фильм "Тот самый Мюнхгаузен", поставленный Марком Захаровым по сценарию Григория Горина, рассказал о 32 мая, который ввёл главный герой. А несуществующий день 31 июня оказался ключевым в музыкальном фильме Леонида Квинихидзе о любви художника из XXI века и средневековой принцессы из королевства Перадор. В картине 31 июня описывали как "день, когда возможны любые чудеса", а вот судьба у картины оказалась трудная.

Ах, водевиль, водевиль...

В конце 1970-х киномюзикл был чуть ли не самым популярным жанром на советском телевидении. Песни звучали в каждом втором фильме, их писали лучшие композиторы и поэты страны, многие из них становились популярными и вне экрана. Вот и режиссёр Леонид Квинихидзе после первых фильмов на революционную тематику и провала с "Крахом инженера Гарина" решил обратиться к водевилям. Он буквально покорил зрителей "Соломенной шляпкой" и "Небесными ласточками". Неудивительно, что чиновники разрешили ему немного поэкспериментировать - и снять нечто фэнтезийно-танцевальное под названием "31 июня".

"С классика взятки гладки"

"31 июня". Скриншот фильма

Во всех официальных источниках значится, что сценарий этого фильма создан по фантастической повести Джона Бойнтона Пристли. Однако если вы прочитаете книгу американского классика, то найдёте мало сходства с сюжетом картины. Точнее, из всей литературной истории была взята лишь любовная линия. Что неудивительно - произведение относится к разряду самых больших провалов британца. Но в те годы книги Пристли в Советском Союзе любили и привечали (считалось, что у него прогрессивные антивоенные взгляды). По ним охотно снимали фильмы ("Опасный поворот" Владимира Басова, "Бешеное золото" Самсона Самсонова), а сценарии утверждали, почти не читая. Так и получилось, что, взяв за основу книгу Пристли, сценарист Нина Фомина сочинила собственную историю. "С классика взятки гладки, а с оригиналом в худсовете вряд ли кто-то знаком", - объяснила она позже.

В главных ролях - солисты Большого театра

"31 июня". Скриншот фильма

В мире кино - всё как у людей. Есть фильмы-счастливчики, а есть те, которым хронически не везёт. "31 июня" оказался из их числа. И повинен был в этом рискованный ход самого режиссёра. Квинихидзе решил насытить фильм не только песнями на музыку Александра Зацепина, но и танцами, а значит, нужны были подготовленные артисты. После того как сначала Рудольф Нуреев, а потом Михаил Барышников и первая жена самого Квинихидзе Наталья Макарова отказались возвращаться в СССР с западных гастролей, балетные считались людьми неблагонадёжными...

Несмотря на сопротивление руководства "Мосфильма", в фильм всё-таки утвердили солистов Большого театра - Марину Нудьгу и супругов Александра Годунова и Людмилу Власову. Исполнительницу главной роли нашли в Московском академическом музыкальном театре. На принцессу Мелисенту претендовали Ирина Алфёрова и Елена Шанина, но утвердили 23-летнюю балерину Наталию Трубникову. Режиссёра подкупила не столько её хореография, сколько печальные "неземные" глаза... Для средневековой принцессы это было то, что нужно!

"31 июня". Скриншот фильма

Но и по актёрам состав был звёздный. Короля Мелиота сыграл заслуженный Владимир Зельдин, злого волшебника Мальгрима - Владимир Этуш. В небольших ролях снялись Любовь Полищук, Игорь Ясулович, Михаил Кокшенов, солист Большого театра Вячеслав Войнаровский. И всё делалось очень быстро: фильм отсняли всего за полтора месяца, летом 1978 года, когда у театральных артистов были отпуска.

"31 июня". Скриншот фильма

Вместо Пугачёвой

Музыка и аранжировка к фильму была сделана Александром Зацепиным в своей личной звукозаписывающей студии, которая располагалась в его квартире. Дольше всего подбирали "голос" принцессы Мелисенты... У композитора тогда случился конфликт с Аллой Пугачёвой из-за фильма "Женщина, которая поёт". Дело в том, что Алла Борисовна почти не оставила его мелодий, заменив их произведениями собственного сочинения. А чтобы Зацепин ничего не заподозрил, придумала трогательную историю про инвалида Бориса Горбоноса, который, мол, сочинил все эти вещи специально для неё и которому, несчастному, обязательно нужно помочь. Конечно, тайное стало явным. Зацепин был вне себя от ярости, поэтому задался целью найти певицу, которая "затмит Пугачёву". Знакомый музыкант дал ему послушать записи певицы из ужгородской филармонии Татьяны Анциферовой, и композитор понял, что эта девушка сможет всё!

В картине только один герой остался непоющим. Николай Еременко, как ни уговаривали его авторы фильма и коллеги, так и не решился явить миру свои вокальные данные.

Звёздные войны

"31 июня". Скриншот фильма

Многие песни из картины "31 июня" почти моментально стали шлягерами. А ведь именно к музыкальной части фильма было больше всего претензий у киноначальников. Некоторые из них настолько абсурдны, что сложно поверить, что люди размышляли так всерьёз. Так, в композиции "Мир без любимого" бдительные чиновники усмотрели крамолу: мол, эта вещь говорит о том, что... руководитель Театра на Таганке Юрий Любимов уехал за границу, а советские люди без него тоскуют...



Нарекания вызвала и другая песня - "Звёздный мост". На беду как раз в это время НАТО разворачивала программу "Звёздные войны". "Нет ли у вашего произведения связи с Америкой?" - задавались вопросом члены худсовета. Это было бы смешно, если бы не было так грустно...



А потом случился международный скандал, из-за которого музыкальную киносказку спрятали на полку на долгих семь лет.

Американская трагедия

В августе 1979 года американская New York Post опубликовала фотографию Александра Годунова и небольшой сопровождающий текст: "После Барышникова, Нуриева и Макаровой еще одна звезда советского балета осталась на Западе".

Новость моментально разлетелась по всему миру, советские начальники в срочном порядке решали, что предпринять дальше. Поскольку в Америке Александр Годунов гастролировал вместе с супругой Людмилой Власовой, её в

срочном порядке тайком доставили в советское посольство. Позже, когда Людмилу уже посадили в самолёт, три дня рейс 222 Нью-Йорк - Москва стоял на лётном поле в Америке, оцепленный полицейскими. Американские власти не давали разрешения на вылет, мотивируя это тем, что Власову увозят в СССР насильно.

Сжигая сердца...

"31 июня". Скриншот фильма

Все эти три дня Годунов ждал жену рядом - в микроавтобусе, стоящем прямо на лётном поле. Он повторял как заклинание: "Я не смогу жить без неё!" Однако Людмила отказалась даже выходить из самолёта, пока тот не прилетит в Москву. Она твёрдо решила, что не останется в Америке. "Я корнями была привязана к своей стране, к родительскому очагу", - объяснила она позже. Так закончилась невероятная история любви, о драматичном финале которой в 1985 году на киностудии "Ленфильм" был снят двухсерийный фильм "Рейс 222".

В Америке Годунов мог бы сделать блестящую карьеру, однако самого его сытая жизнь не очень-то радовала. Люди, тесно общавшиеся с ним, рассказывали, что он постоянно впадал в депрессию, заливая горе литрами алкоголя. Он ушёл из жизни 13 мая 1995 года, когда ему было лишь 46 лет.

Как вспоминали члены съёмочной группы, если Власовой вдруг не было на съёмках, Годунов сразу как будто потухал и даже его знаменитые пируэты становились какими-то грустными. И напротив, как только Людмила появлялась в павильоне, он тут же оживал. А во время съёмок её эпизодов всегда неотрывно смотрел на жену.

Чёрная метка

"31 июня". Скриншот фильма

Не сложилась судьба и у других участников картины. Для Натальи Трубниковой этот фильм стал единственным, где она смогла по-настоящему блеснуть. Татьяна Анциферова, для которой фильм "31 июня" мог стать по-настоящему звёздным, не сумела совершить прорыв. Причём сама она считает, что руку к этому приложила Алла Пугачёва, обидевшаяся, что Зацепин "изменил" ей с молодой, никому не известной певицей. Людмила Власова продолжила танцевать в Большом театре, однако постоянно за спиной слышала ехидные комментарии о том, как она "предала" своего мужа...



Ну а фильм спустя годы всё-таки появился на телеэкранах. И пусть он не стал по-настоящему культовым, однако у него есть свои поклонники, которые каждое лето ждут наступления 31 июня.