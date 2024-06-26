Рождённая для любви: 50 лет скандальному фильму "Эммануэль"

Для миллионов зрителей Эммануэль - незабываемое и сладкое воспоминание. Она - не знак, не символ, она - живая женщина, которая никогда не состарится и никогда не прекратит своей неистовой гонки за наслаждением. Влияние созданного Кристель экранного образа на последующее развитие эротического кино неоспоримо. В Советском Союзе, как известно, с темой "про это" складывались особенные взаимоотношения - и именно "Эммануэль" изменила многое.

Нескромное обаяние буржуазии

В рублёвых видеосалонах рабочих окраин "Эммануэль" была, помнится, не в чести. Куда сильнее эротоманов с Сулимы и Потока заводили разбитные крали из творений баварского эротомана Зигги Гётца ("Греческая смоковница", "А ну-ка, девушка, разденься"). "Эммануэль", а с нею и Сильвия Кристель проходили по совсем другому разряду. Фильмом из самой Франции надлежало наслаждаться исключительно на частной квартире, с личного видеомагнитофона, под коньячок и лимончик. Фильм о приключениях жены дипломата, приехавшей в Бангкок постигать науку страсти нежной, идеально вписывался в отечественные представления об изысканной жизни, полной чаше и прочих мелкобуржуазных радостях.

Тайный автор

Не все знают, что автора книги на самом деле звали Марайя Бибид. Она была родом из знатной тайской семьи. С детства её готовили к роли наложницы наследного принца. Когда девушке исполнилось 16 лет, она была представлена его Высочеству и... не возбудила наследника престола. Но традиция требовала хорошо пристроить несостоявшуюся наложницу, поэтому принц не нашёл ничего лучшего как подарить её своему школьному товарищу - французскому дипломату и графу Луи-Жаку Ролле-Андриану.

"Эммануэль". IMDB.com

Граф, надо признать, оказался джентльменом: немедленно женился на "подарке" и ввёл юную супругу в высший свет. Вопиющий мезальянс оказался на удивление счастливым: Марайя родила двух дочерей и спустя десять лет вернулась на родину в качестве супруги французского посла. Но жизнь посольской жены со всеми её условностями утомляла, и в свободное время графиня принялась писать книгу об эротических приключениях молодой француженки в Бангкоке. В 1959 году муж Марайи был отозван из Таиланда, и у семьи появились финансовые проблемы. Вот тогда Марайя решила издать свою "Эммануэль", которая мгновенно стала бестселлером.

Голландка в Париже

Сильвия Кристель, уроженка голландского города Утрехта, родилась в зажиточной религиозной семье, из которой при первой же возможности сбежала, чтобы начать самостоятельную жизнь. Как и полагается всем, чья молодость пришлась на конец 60-х, болталась по стране, меняя работы и приработки. Пыталась стать преподавательницей английского, сиделкой, секретаршей, заправщицей на бензоколонке.

Сильвия Кристель. IMDB.com

С 17 лет Сильвия начала работать моделью, снималась в небольших ролях в сразу же забываемых фильмах, а в 1973 году победила в конкурсе "Мисс Европейское телевидение". Помимо тысячи гульденов и прочих материальных благ к титулу прилагался кругосветный рекламный тур. В Париже Кристель познакомилась

с переквалифицировавшимся в режиссёры фотохудожником Жюстом Жакеном, который как раз собирался ставить свой первый фильм. Больше всего в облике Сильвии режиссёра поразило сочетание невинности и порока. Предложение сняться в откровенной картине она приняла без раздумий.

"Малобюджетка" с выпивкой

"Эммануэль". IMDB.com

Бюджет фильма был чрезвычайно тощим, плёнка строго рассчитана по метражу, потому первый дубль часто считался удачным. Треть финансов поглотила поездка на натуру - в Таиланд. К ужасу продюсера, элитный автомобиль "Ягуар", взятый напрокат, ретивые киношники в съёмочном угаре расколотили в пух и перья, а это была половина бюджета! А тайные съёмки откровенной сцены на пляже чуть не завершились катастрофой. Полиция арестовывала всех, а режиссёр Жюст Жакен загремел в тюрьму. Полиция попыталась изъять отснятую плёнку, но хитроумный оператор умудрился подсунуть вместо неё бобину с чистой.

Дело в том, что съёмки страстных сцен велись на монастырской земле, и власти расценили это как кощунство. На самом деле у группы не было денег на безопасную локацию. Только после вмешательства французских дипломатов и местного принца, любителя кино, бедолаг освободили.



Это сейчас "Эммануэль" считается классикой мирового эротического кинематографа и по сравнению с многими современными картинами кажется "детским лепетом". Но в 1973 году во время съёмок Кристель приходилось для храбрости выпивать бокал-другой шампанского перед началом работы: "Я победила мой стыд, я его сковала. Шампанское стало моим союзником. Несколько бокалов - и мой страх растворялся. Во мне не было эксгибиционизма, а только желание понравиться и вкус ожидаемого успеха".

От запрета до успеха

Сильвия Кристель. IMDB.com

Когда ""Эммануэль" вышла на экраны 26 июня в 1974 года, она была... сразу же запрещена к показу. Правда, ненадолго, поскольку невзлюбившего фильм тогдашнего президента Франции консерватора Жоржа Помпиду в скором времени сменил на этом посту либерал Валери Жискар д'Эстен, бывший любовником Сильвии Кристель. Политтехнологи сделали ставку на роман с исполнительницей главной роли Сильвией Кристель, как свидетельство его мужской мощи. Накануне второго тура выборов на Елисейских полях появился огромный плакат полуголой голландки, якобы рекламирующей "Эммануэль", а на самом деле - правого кандидата.

Французский лидер не только не скрывал своего романа на стороне, но и появлялся с "Эммануэль" на официальных мероприятиях. Когда в 1975 году дорогой Леонид Ильич Брежнев прилетел во Францию, Кристель встречала его в качестве хозяйки загородной резиденции президента. Генсек был так очарован её красотой, что, как говорили, восторженно выдохнул: "Вы просто чудо, хаспажа Ямануель"...

Красота Сильвии Кристель, хитовая песня на саундтреке, тайные съёмки в Тайланде, хорошие артисты на ролях второго плана - всё это возвышало и возвышает "Эммануэль" над потоком неказистой эротики.

Раздвигая границы

Возле кинотеатров Франции выстраивались огромнейшие очереди. Афиша, на которой она, обнажённая, сидела в плетёном кресле, висела на Елисейских полях 13 лет! В России у "Эммануэль" особая судьба: добравшись до отечественных видеосалонов, раскрепощённая француженка начала формировать сексуальность тех, кто взрослел в начале 1990-х. И можно биться о заклад, что и сегодня эта девушка в красных носочках нет-нет, а является кому-то в эротических фантазиях.

"Эммануэль". IMDB.com

Мгновенное и безоговорочное признание "Эммануэли" связано в первую очередь с эманисипированностью главной героини, которая не желает быть ходовым товаром для удовлетворения мужской похоти. Поначалу робкая и стеснительная, а впоследствии раскованная и искушённая Эммануэль сама выбирает себе партнёров, сама диктует нормы сексуального поведения, в том числе в отношениях с женщинами, и - совсем равнодушна к общественному мнению.

Пожалуй, именно эти качества, вкупе с удивительно нежной музыкой Пьера Башле, которая сразу же стала популярной, и роскошными панорамными съёмками Ричарда Судзуки впервые привлекли в кинозалы именно женскую аудиторию, в какой-то мере отождествляющую себя с утончённой парижской искательницей приключений. Жанр эротического фильма появился именно с этого кинопроизведения режиссёра Жюста Жакена: дальше подобные фильмы посыпались на головы, чувства и основные инстинкты людей как из рога изобилия.

Заложница роли

Сильвия Кристель стала виртуальной любовницей целого поколения 1970-1980-х. Но эта роль сделала её заложницей одного-единственного амплуа. Она поняла это спустя годы: "Роль, о которой я мечтала, как о трамплине, меня сковала навечно. Моё тело стало важнее, чем мои слова. Я стала актрисой немого кино, урезанного, лишённого всего, что образует индивидуальность". Слава "Эммануэль" не угасала вплоть до 1990-х гг. Кристель снялась ещё в нескольких фильмах, продолжающих историю этой героини, а потом появилось множество подделок откровенно паразитирующих на её славе.