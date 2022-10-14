На ТВ-3 возвращаются корейские сериалы — 14 октября включайте премьеру дорамы «Легенда синего моря» в фирменном дубляже канала. Это вдохновлённая фольклором волшебная история отношений русалки Шим Чон и мошенника-красавца Хо Джун Дже, владеющего навыками гипноза. Смотрите новую серию каждую пятницу и узнаете, сможет ли главный герой растопить сердце девушки и угостить её раменом! Почему именно им — сейчас расскажем! Мы подготовили для вас максимально понятный гид по корейской кухне.

Азиатская кухня всегда вызывает лёгкое недоверие и вопросы. То она считается слишком острой, то слишком пряной, то вообще — слишком сырой. Доля правды в этом есть. Корейцы абсолютно не терпят переваренные или пережаренные продукты, так что еду доводят до полуготовности на большом огне. И они и впрямь обожают специи, добавляющие блюдам вкус, — солить пищу в Корее не любят.

Корейская еда , ким бап — рис с овощами на пару с водорослями. freepik.com/jcomp

В общем, на первый взгляд еда и подход к ней максимально непривычны и чужды российскому желудку. Но на самом деле найти сходство в обеих кухнях не так уж и сложно. Вот 10 корейских блюд и их понятные аналоги.

Соллонтхан vs шурпа

Корейский суп относится к категории зимних и готовится ну очень долго, не менее 10 часов. А всё ради того, чтобы добиться густого бульоны идеального молочного цвета. Для приготовления соллонтхана используют разные части говядины, а ещё зелёный лук, имбирь, чеснок и чёрный перец. Ах да, сюда корейцы соль всё-таки кладут!

Шурпа суп не менее сытный, но более привычный. Да и ингредиенты похожи: говядина с косточкой, перец, куркума, карри, лук и родные картошка, морковка, петрушка и лавровый лист.

Сундупу чжигэ vs рагу

Рагу по-корейски — это довольно безумный микс из рыбы, говядины, моллюсков, тофу, яиц и острого перца, который варят в глиняном горшке.

У нас существует миллион версий блюда — от овощного до привычного мясного рагу, которое готовят хоть в кастрюле на плите, хоть в той же глиняной посуде в печи. Тут уж дело вкуса.

Такчук vs рисовая каша

С кашей у корейцев всё непросто. Её готовят на курином бульоне, для которого используют целую курицу. Тушу томят на медленном огне минимум пару часов, затем отделяют от костей и добавляют в тарелку к готовому рису.

Корейская еда. freepik.com/topntp26

В России кашу обычно готовят на воде или молоке. И гораздо быстрее: несколько раз промывают рис, затем варят его в кастрюле с водой минут 10, перекидывают в сито, проверяя, чтобы не было комочков, и снова отправляют в кастрюлю (чаще всего с горячим молоком) минут на 15−20. В конце дают потомиться для вкуса ещё 5−10 минут, и все. И ещё момент: без сахара, соли и масла готовка не обходится. В Корее бы вздрогнули, а нам нравится!

Кстати В Корее предпочитают совмещать кулинарию с народной медициной. Считается, что приправы разных цветов помогают поддержать здоровье. Так, тёмные выводят из организма вредные вещества, зелёные — влияют на кровообращение, белые — нормализуют работу ЖКТ и т. д.

Самгепсаль vs бекон

Тут свинина и там свинина. Только у нас бекон любят поджаривать на сковороде и добавлять к салатам или омлетам. А в Корее тонкие кусочки свинины готовят на гриле и едят листьями салата или с гарниром из свежих или маринованных овощей.

Пулькоги vs шашлык

По сути, это одно и то же. Разница лишь в маринаде. Корейцы предпочитают соус из чеснока с кунжутным маслом, сахаром и чёрным перцем или просто жарят говядину, телятину или свинину на гриле с грушами, грибами, луком.

Азиатская еда. freepik.com/fxquadro

В России мясо часто замачивают в луковом, соевом или гранатовом маринаде. Хотя и гриль-версия у нас вполне популярна. Плюс в нашем случае шашлык принято есть сам по себе, а на Востоке пулькоги часто заворачивают в листья капусты или салата.

Кимчхи vs разносолы

Кимчхи - корейская традиционная еда freepik.com/timolina

Квашеные овощи, они же кимчхи, — это основа основ корейской кухни. Из них часто готовят супы. В ход идут кольраби, баклажаны, огурцы, но популярнее всего — пекинская капуста. Её на несколько месяцев замачивают в солёном бульоне из морепродуктов, куда добавляют перец чили, чеснок, имбирь и зелёный лук.

Ничего не напоминает? Похоже на нашу квашеную капусту. Впрочем, в России с готовкой, опять же, всё проще. В сети можно найти массу рецептов, как приготовить всё за три дня. То ли корейцам стоит поучиться скорости, то ли нам — основательности.

Куксу vs окрошка

Они и правда чем-то похожи. Оба супа подаются холодными и, по сути, готовятся из всего, что нашлось под рукой. Только у нас принято готовить летнее блюдо на квасе или кефире. Корейцев такое, наверное, повергло бы в шок. У них в куксу идут лапша, овощи, мясо и омлет. А поливают всё это дело заправкой мури, которая состоит из холодной воды, соли, сахара, соевого соуса, рисового уксуса, зелени, чеснока, огурцов и помидоров.

Хоток vs блины

Тут снова разница в мелочах. Дрожжевое тесто для хотоков корейцы делают, как и наши хозяйки, из пшеничной муки. Только в России в блины добавляют обычно масло или сметану, или — по праздникам — рыбу или икру, а в Корее подходят к вопросу несколько экзотичнее. Там популярна классическая начинка из мёда, корицы, орехов и семян. Ещё вариант — заправка из красных бобов, пулькоги, камчхи и тофу.

Фрукты в карамели vs сухофрукты

Вообще, фрукты в карамели вполне себе популярное рождественское лакомство в Европе. Но там, как правило, используют только яблоки. А вот корейцам нравится карамелизировать ещё и бананы, груши, ананасы, да всё, что под руку попадётся! Нам привычнее фрукты сушить и получать, например, из винограда изюм.

Рамен vs макароны по-флотски

Корейская лапша. freepik.com/jcomp

Макароны с фаршем — это понятно, простое и суровое блюдо, когда срочно нужно наесться. А вот в Южной Корее к приготовлению рамена относятся едва ли не как не к отдельному виду искусства. Лапшу быстрого приготовления — а это она и есть — улучшают на свой вкус, добавляя в неё то мясо, то яйца, то зелень, а то и всё вместе.

И, конечно, без рамена не обходится ни одна дорама. Там блюдо часто обретает ещё и дополнительный смысл. Ведь приглашение «на рамен» почти всегда предполагает романтический контекст.

Материал подготовлен при поддержке пресс-служба канала ТВ-3.