Простой салат и вкусное мясо! Готовим капустно-фруктовый микс и рулет с грибами

Капуста на городах входит в свою лучшую кондицию. Самое время подать её к столу. Причём, она не так проста, как кажется. С помощью необычных соусов и ингредиентов вы можете придать нехитрому овощу новое звучание.

Капустно-фруктовый микс

Требуется на 4 персоны: 400 г белокочанной капусты, 1 варёная свёкла, по 100 г апельсинов, мандаринов, груш и чернослива без косточек, 75 г лимонного сока, 50 г оливкового масла, веточки петрушки для украшения.

Как приготовить? Кочан капусты разрежьте пополам и удалите кочерыжку. Нарежьте капусту тонкой соломкой и перетрите с солью до образования сока. Апельсины и мандарины очистите от кожуры и разделите на дольки. Затем дольки цитрусовых тщательно очистите от плёнок, удалите семечки и каждую разрежьте пополам. Свёклу очистите, вымойте и натрите на крупной тёрке. Груши вымойте, обсушите бумажным полотенцем, очистите от кожицы и удалите сердцевину. Мякоть нарежьте небольшими дольками. Чернослив ошпарьте. Несколько штук отложите для украшения, а остальные нарежьте тонкой соломкой. Капусту отожмите и смешайте с подготовленными свёклой, фруктами и черносливом. Сверху полейте лимонным соком, заправьте оливковым маслом и поставьте в холодильник на 10 мин. Охлаждённый салат выложите горкой на блюдо. Украсьте блюдо черносливом и веточками петрушки.

Добрый совет Сделайте 4-5 надрезов на свекле, поместите её в микроволновку под крышку, минут через 25 она будет готова.

Мясной рулет с грибами

Мясной рулет с грибами. freepik.com/stockking

Требуется на 6 персон: 1 кусок мякоти телятины (700 г), 300 г замороженных белых грибов, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, 30 г зелени укропа, 200 г твёрдого сыра, 2 ст. ложки оливкового масла, 100 мл бульона, 1/2 чайной ложки сушёного майорана, соль, молотый чёрный перец по вкусу.

Как приготовить? Мясо вымойте и разрежьте так, чтобы получился пласт. Слегка отбейте его, посыпьте солью, перцем, сушёным майораном и оставьте на 30 минут. Грибы отварите 20-25 минут, откиньте на дуршлаг, дайте остыть и мелко нарежьте. Чеснок очистите и мелко порубите. Лук нарежьте полукольцами. Зелень промойте холодной водой, обсушите, несколько веточек оставьте для украшения, остальное мелко нарежьте. Сыр натрите на крупной тёрке.

Духовку разогрейте до 180° С. На пласт мяса выложите нарезанные грибы, сверху накрошите чеснок, затем - подготовленные лук и зелень. Посыпьте тёртым сыром, сбрызните оливковым маслом, затем сверните мясо рулетом и обвяжите нитью. Рулет выложите в сотейник, влейте в него бульон, закройте крышкой и поставьте в духовку на 10-15 минут. Затем откройте крышку и запекайте ещё примерно 2 часа, периодически поливая бульоном. Готовый рулет украсьте веточками укропа и подайте с жареными овощами.