"Публичность всегда была одним из сложных испытаний": интервью с экстрасенсом Константином Гецати

Аланский провидец, победитель 18-й "Битвы экстрасенсов" Константин Гецати является участником проекта ТНТ "Экстрасенсы. Битва сильнейших", премьерные серии которого сейчас вернулись в телеэфир. В шоу экстрасенсы, которые уже доказали свою силу, вновь сражаются за звание лучшего, но уже среди сильнейших. О проекте, участниках и своих целях Константин Гецати рассказал в интервью.

- Константин, вы стали сначала победителем "Битвы экстрасенсов", затем были наставником в "Школе экстрасенсов". Сейчас после приличного перерыва принимаете участие в проекте "Экстрасенсы. Битва сильнейших". Сложно ли было вернуться?

- Публичность всегда была для меня одним из самых сложных испытаний. Так было на и на шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших", и на проекте "Школа экстрасенсов" - так будет везде. Я люблю одиночество, не выставляю на показ жизнь и работу.

- Когда вам поступило предложение участвовать в проекте "Экстрасенсы. Битва сильнейших", вы согласились сразу? Или были колебания?

- Я никогда ни на что не соглашаюсь сразу. Сказал, что подумаю, хотя внутри, конечно, был согласен, но мне было важно получить одобрение духов на этот путь, только после его получения я дал своё согласие.

- Вместе с вами в проекте участвуют победители разных сезонов проекта "Битва экстрасенсов", а также те, кто вошёл в тройку лидеров. Как у вас складываются отношения с другими столь именитыми и сильными коллегами?

- Компания разношерстная, множество сложных личностей в одном месте - это всегда непредсказуемо. Но в большинстве это взрослые и адекватные люди, которые понимают, что пришли сюда в первую очередь не языками мериться, а делом.

- Есть ли у вас на съёмках табу?

- Когда я работаю - забываю, что это съёмки, слишком много процессов нужно контролировать одновременно. Огромное количество энергетики, духов, душ живых и мёртвых - это настолько глобальный и сложный мир, что табу могут появиться в любой момент, а могут и не появиться никогда.

- Какие важные события, о которых можно говорить публично, произошли с вами за последние пару-тройку лет, пока вы были, скажем так, вдали от ТВ?

- Я почти закончил создание особого места для людей, центра, где человек сможет решить свою проблему или сложный вопрос, будь то здоровье душевное или физическое. Надеюсь, что открытие произойдёт совсем скоро и после начнётся быстрое развитие.

- Если говорить о вашем даре, то с течением времени он развивается без вашего участия? Или, как и в любом деле, нужно постоянно развиваться, совершенствоваться, учиться и "повышать квалификацию"?

- В жизни человека, будь он аланским провидцем или менеджером среднего звена, ничего не происходит без личного участия: ни развитие дара, ни развитие проблем. Всё начинается внутри человека и там же имеет продолжение до последнего дня.

- Если к вам за помощью обращается человек, вы способны сказать ему "нет"? Если это происходит, то при каких ситуациях? Как обычно действуете при таких сложных разговорах?

- Я умею говорить нет, но не создаю специальных правил для этого слова, кроме, пожалуй, стандартных и понятных всех норм морали.

- В одном из интервью вы говорили о том, что "лечить должна только медицина". Сейчас вы всё также верны своему высказыванию?

- Безусловно.

- Несколько лет назад вы были наставником в проекте "Школа экстрасенсов". А кто ваш наставник или наставники?

- В физическом плане таковых нет, а в мире духов, боюсь, вам будет сложно понять, кем он является.